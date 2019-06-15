「梅蘭妮亞如賈姬」 川普讚妻引來一片罵聲

2019-06-15 18:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



川普把妻子比賈姬引譏評 美聯社 分享 facebook

川普總統14日過73歲生日，並接受他最喜歡的福斯新聞網的晨間節目訪問，把妻子梅蘭妮亞(Melania)比擬為甘迺迪總統夫人賈姬(Jackie)，同時說明他何以要換掉「空軍一號」總統專機當初由賈姬協助選擇的色調。

「空軍一號」1962年開始採用粉藍色和白色，川普決定改成美國國旗的紅白藍三色；他也用八卦小報為賈桂琳．甘迺迪取的渾名「賈姬O」(Jackie O)稱呼這名前第一夫人。

川普說：「我喜歡紅白藍的概念，看起來好多了，粉藍色不適合我們…那是賈姬O(選的)；很好，不過我們有我們自己的賈姬O，現在稱為梅蘭妮亞。我們將稱之為梅蘭妮亞T(川普)。

雖然梅蘭妮亞根本沒開口，但那些從不放棄修理川普的機會的人，再度隆隆炮火對準川普夫婦。

一個網路播客貼出兩張照片，一張是賈姬當年「探視苦難兒童」，另一張是梅蘭妮亞去年到德州探望移民兒童，身上穿著印有「我真的不在乎，是吧？」的外套。

一個推友貼文說，梅蘭妮亞不是賈姬，更不是米雪兒‧歐巴馬，根本沒得比。

另一則推文說：「有誰記得賈姬O質疑馬丁路德‧金恩的國籍，哦，對了，只有梅蘭妮亞對歐巴馬總統這樣做。她跟他一樣惡劣。」

還有個推友說：「她企圖模仿她 (賈姬)的穿著打扮，不過類似之處到此為止。梅蘭妮亞，你永遠不可能變成賈姬。除了在萬聖節。」

有些網友直接向川普吐糟，包括：「賈姬O是優雅美麗的表徵。她冷靜優雅的克服各種苦難心痛」；「絕不要把她與梅蘭妮亞相比」；「梅蘭妮亞連幫賈桂琳抹鞋底的灰塵都不配」。

也有人把甘迺迪夫婦和梅蘭妮亞一鍋煮：「對這整個賈姬O事件感到不滿的人，應該好好的檢視整個甘迺迪家族和卡梅洛(Camelot，英國傳說的浪漫王朝)謬思。這是美國政治最大的滑稽劇之一。老實說她和梅蘭妮亞有很多共同點。」