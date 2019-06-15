ABC報導內部民調多個關鍵州 川普支持度落後白登？

2019-06-15 18:16 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



內部民調顯示在多個關鍵州 川普支持度大幅落後白登 法新社 分享 facebook

川普競選團隊內部民調顯示，在多個關鍵州， 川普支持度大幅落後民主黨對手、前副總統白登；美國廣播公司新聞網(ABC News)14日獨家報導此消息，但川普否認有這樣的民調。

報導指出，在3月份進行的民調顯示，在賓州，白登有55％支持率，川普僅39％；在威斯康辛州，川普以51比41之比，落後10個百分點；連佛羅里達州，白登都還贏川普七個百分點；共和黨大票倉的德州，川普也只贏兩個百分點。

川普本人雖然否認有這些數據，川普團隊卻承認有，但說這些都是「老數字」，川普輸贏比率已大為改觀。

川普2020年競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)表示，這些被洩漏的數字，從競選觀點看已經很古老，是兩大事件發生之前的老民調；包括「替川普脫罪」的穆勒調查報告摘要的公布，以及民主黨總統參選人開始公布「極左」政綱。

帕斯卡爾說：「3月以來，根據民主黨人的政見，我們在17州所做的民調，對總統有極大的有利轉變，例如，（民主黨）打算給非法移民免費健保，對川普總統就翻轉了18個百分點。」

前述民調是在3月下旬完成，司法部長巴維理同月24日公布穆勒調查報告的「結論」，當時在17州進行的民調已快結束。

川普團隊不願公布17州完整的民調結果，也不公布和其他候選人「對比」的數字，或3月以後更新的民調統計。

穆勒報告結論指出，2016年俄國干預美國選舉，川普陣營沒有和俄國「勾結」，但針對川普本人是否妨礙司法，則不下結論，也就是說，沒有「斷定」他無罪。

川普競選團隊發言人墨濤(Tim Murtaugh)告訴ABC，川普在每一州都贏的數字是以「新資料」詢問選民的結果。「新資料」是指民主黨角逐者提出諸如「提供免費健保給非法移民」等政見後，和川普相對政見相對比之下，詢問選民。