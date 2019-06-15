親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

親上火線！港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》修法暫緩

MIT：重新考慮科大訊飛合作案

2019-06-15 15:43世界日報 中國新聞組╱北京15日電

金融時報報導，美國麻省理工學院（MIT）已在重新考慮是否繼續接受中國「科大訊飛」資助該校的人工智慧（AI）研究案。先前路透報導「科大訊飛」為中國新彊維吾爾自治區警方提供高科技維安設備，涉及嚴密監控、迫害人權等道德問題。

MIT重新考慮是否與科大訊飛合作 新華社
MIT重新考慮是否與科大訊飛合作 新華社
分享

MIT是在去年6月開始與科大訊飛的學術合作，雙方簽下由科大訊飛資助三項有關AI研究方案的五年計畫。

路透近日報導，MIT接受資助的「電腦科學與人工智慧實驗室」（CSAIL）原本表示，科大訊飛資助的三個研究，無涉立即應用，因此該實驗室認為繼續合作是適當的。CSAIL是MIT最大的研究實驗室。

不過，金融時報最新的報導稱，MIT正重新考慮是否繼續接受科大訊飛資助。

科大訊飛透露，該合作計畫的有關成員在此貿易戰敏感時期，無法對之評論。但公司發言人承認，MIT相關部門正在檢視雙方的研究合作關係。

路透根據中國2016年採購公報，報導科大訊飛旗下一家子公司是新彊維吾爾自治區內喀什葛爾市警察局25組聲紋收集系統的獨家供應商。另外在2017年5月科大訊飛在其微信的官方帳號下，貼出消息公告該公司另一家子公司與新彊獄政局簽了策略合作架構合約。

北京當局近年在新彊維吾爾自治區的高度監控以及成立許多「再教育營」，已在西方世界引發對人權侵害的關切。人權維護運動人士說，運用聲紋科技可以協助當權者追蹤和辦別民眾。

中國AI科技大廠科大訊飛是美國川普政府列入考慮進行出口管制的多家中國科技公司之一。

AI人權自治區
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

民主黨總統初選！楊安澤入圍辯論會 將與「強棒」對決

2019-06-15 13:18

彭博：潘斯原訂六四談話遭川普叫停 怕習暴怒不去G20

2019-06-15 09:02

又是對中強硬派！史達偉任亞太助卿

2019-06-15 00:12

民主黨總統初選20人名單出爐 華裔楊安澤入列

2019-06-14 22:11

《金山人語》寄語香港

2019-06-14 17:15

加州通過破紀錄2150億預算案

2019-06-14 17:15

顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25

「會收外國提供黑資料」 川普遭圍剿 選委會主席：百分之百違法

2019-06-14 14:22

熱門文章

川普：習近平是否去G20並不重要 荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top