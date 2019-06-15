民主黨總統初選 楊安澤入圍辯論會 將與「強棒」對決

2019-06-15 13:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



民主黨本月下旬將分兩天在邁阿密舉行總統初選第一場辯論會，26日的焦點人物包括伊麗莎白‧華倫、布克、歐洛克和柯洛布查；27日則為白登、桑德斯、賀錦麗和布塔朱吉；華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)也被排在27日，和目前民調遙遙領先的前副總統白登與桑德斯等參選者正面對決。

民主黨的眾多總統參選人已有四個人淘汰出局，負責轉播第一場辯論的國家廣播公司14日抽籤，決定剩下20人的出場次序。黨幹部保證把重量級和次要人選平均分配在兩天上台。

在電視黃金時段進行的兩小時辯論，將為缺乏知名度的參選人，提供在上千萬觀眾眼前表現，以期脫穎而出的機會。

參選人中較有分量的蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)和聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton，麻州)提早出局，不被看好的聯邦參議員班乃特(Michael Bennet，科羅拉多州)和紐約市長白思豪(Bill De Blasio)則勉強擠上台。

與哪些人同場較量，將決定參選人的辯論策略；他們必須決定究竟要鎖定白登這些聲勢領先的對手、挑戰其他對手，還是保持超然姿態避免捲入爭吵，也必須決定要發動多大的火力攻擊川普總統。

華倫(Elizabeth Warren，麻州)和白登(Joe Biden)分別是兩天辯論的領銜角色，對手都企圖壓倒他們的氣勢；白登這個政壇老將多年來對各種議題的立場，更可能成為對手的攻擊把柄，用以顯示他已經脫節。

主張「民主社會主義」的桑德斯(Bernie Sanders)最近即一直暗戳白登，警告不要提名支持「中間立場策略」的人；現年才37歲的出櫃同志、印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)則企圖利用新世代魅力吸引厭倦川普的選民；有印度和黑人血統的賀錦麗(Kamala Harris，加州)也將設法凸顯自己的多元條件。

不過，參選人實在太多，每個人可能只有幾分鐘發言機會；因此，白登、桑德斯和華倫等民調支持度較高的人選，只要不出差錯應能輕騎過關；其他人異軍突起機會不大，只是他們一定會嘗試，因此這場政治大戰還是很有看頭。

2016年總統選舉共和黨第一場初選辯論共有17人參加，也分成兩組舉行，結果吸引2400萬人收看電視轉播；民主黨今年的辯論也可望出現這種盛況。

但是，共和黨當時根據民調，把參選人分成「A咖組」和「B咖組」分別辯論；民主黨當時則因公然偏袒喜萊莉‧柯林頓遭到嚴厲抨擊， 因此這次採用抽籤決定。

抽籤分兩部分進行，一個是民調平均支持度超過2%的人選，另一個是支持度低於這個標準的人選，以確保夠分量人選平均分在兩天登場。

儘管民主黨力求公平公開，仍然怨聲四起；布洛克抱怨他為專心處理州務延後參選，而輸在起跑點的他是所有參選人中，唯一在川普贏得的州打贏選戰的人。

進步派行動分子也抗議民主黨拒絕參選人華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)對氣候變遷做專題辯論的要求。

上排左起：白登、桑德斯、賀錦麗、陸天娜、華裔楊安澤。下排左起：班乃特、史瓦威爾、威廉森、希肯魯伯及布塔朱吉。 (路透) 分享 facebook