親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

彭博：潘斯原訂六四談話遭川普叫停 怕習暴怒不去G20

2019-06-15 09:02聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國副總統潘斯原擬在6月4日發表演說，批評中國大陸人權問題，但在美總統川普介入後喊卡，理由為擔心月底G20峰會前惹中國國家主席習近平不開心。該演說暫定延至24日，但是否會如期登場，結果尚不明朗。

彭博資訊報導，據知情人士透露，川普延後潘斯的演說，以避免在日本月底的G20峰會前惹毛中國，外傳習近平若參加G20會議，屆時將與川普進行「川習會」。川普近期還延遲對中國監控系統大廠的制裁，潘斯計畫在演說時提及此事。

潘斯的演說預定延至24日，就在G20峰會前幾天。但有傳聞指出習近平可能不會出席G20峰會，川普政府正討論潘斯要不要發表那場演說，以及該譴責中國到何種程度。

川普描繪中國為對美國軍事和經濟霸權的最大威脅，近幾十年美國議員直言中國不公，進行欺騙性和徹頭徹尾的非法貿易行為後，開始以貿易戰爭取來自中方的讓步。

但川普一再強調他與習近平的友好關係，若他不能與習近平達成協議，川普已經意識到在2020年總統大選前，所要付出的一切潛在經濟和政治代價。

川普14日接受福斯新聞採訪時說，習近平是否會在G20峰會上與他會面都「無關緊要」。他表示，「他到場的話，很好」，「如果他不到場，與此同時，我們每月都進帳數十億美元的收入。最終他們將達成協議，因為他們不得不這樣做。你看，他們付了數千億美元」。

華盛頓威爾遜國際學人中心發言人麥肯納（Ryan McKenna）表示，潘斯計畫於6月24日在該處發表演說。白宮通訊聯絡處人員表示6月4日的演說暫停。

據知情人士透露，川普不願對監控系統設備公司的言論或制裁，使關於習近平在G20峰會上與他進行可能的關鍵會議複雜化。川普希望雙方在5月陷入僵局後，這場峰會能使貿易談判導回正軌。

威爾遜國際學人中心中美關係研究所主任戴利（Robert Daly）表示，若潘斯演說如期進行，中國官員將看到川普政府願意恢復談判的跡象，「中國將非常密切傾聽此次演講」。

美國副總統潘斯原擬在6月4日發表演說，批評中國大陸人權問題，但在美總統川普介入後...
美國副總統潘斯原擬在6月4日發表演說，批評中國大陸人權問題，但在美總統川普介入後喊卡，該演說預定延至24日。美聯社
分享

G20峰會川普潘斯習近平六四
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

又是對中強硬派！史達偉任亞太助卿

2019-06-15 00:12

民主黨總統初選20人名單出爐 華裔楊安澤入列

2019-06-14 22:11

《金山人語》寄語香港

2019-06-14 17:15

加州通過破紀錄2150億預算案

2019-06-14 17:15

顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25

「會收外國提供黑資料」 川普遭圍剿 選委會主席：百分之百違法

2019-06-14 14:22

英已簽美國引渡令 阿桑吉去處法院決定

2019-06-14 12:57

熱門文章

女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47

女子曼谷搭捷運當眾蹲下撒尿 乘客見狀急閃躲

2019-06-14 10:31

俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38

川普：習近平是否去G20並不重要 荷莫茲海峽不會關

2019-06-14 21:32

升級10倍制裁 陸對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大

2019-06-14 11:05

日美魔女疑遭不倫對象始亂終棄 持刀割傷男子臉頰

2019-06-14 11:40

反駁美國水雷說 日國華產業：船員目視砲彈空中飛來

2019-06-14 17:19

印度哪裡惹毛川普？關稅優惠「被閃退」，逼莫迪找習近平、普欽取暖

2019-06-14 15:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top