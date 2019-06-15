彭博：潘斯原訂六四談話遭川普叫停 怕習暴怒不去G20

2019-06-15 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國副總統潘斯原擬在6月4日發表演說，批評中國大陸人權問題，但在美總統川普介入後喊卡，理由為擔心月底G20峰會前惹中國國家主席習近平不開心。該演說暫定延至24日，但是否會如期登場，結果尚不明朗。

彭博資訊報導，據知情人士透露，川普延後潘斯的演說，以避免在日本月底的G20峰會前惹毛中國，外傳習近平若參加G20會議，屆時將與川普進行「川習會」。川普近期還延遲對中國監控系統大廠的制裁，潘斯計畫在演說時提及此事。

潘斯的演說預定延至24日，就在G20峰會前幾天。但有傳聞指出習近平可能不會出席G20峰會，川普政府正討論潘斯要不要發表那場演說，以及該譴責中國到何種程度。

川普描繪中國為對美國軍事和經濟霸權的最大威脅，近幾十年美國議員直言中國不公，進行欺騙性和徹頭徹尾的非法貿易行為後，開始以貿易戰爭取來自中方的讓步。

但川普一再強調他與習近平的友好關係，若他不能與習近平達成協議，川普已經意識到在2020年總統大選前，所要付出的一切潛在經濟和政治代價。

川普14日接受福斯新聞採訪時說，習近平是否會在G20峰會上與他會面都「無關緊要」。他表示，「他到場的話，很好」，「如果他不到場，與此同時，我們每月都進帳數十億美元的收入。最終他們將達成協議，因為他們不得不這樣做。你看，他們付了數千億美元」。

華盛頓威爾遜國際學人中心發言人麥肯納（Ryan McKenna）表示，潘斯計畫於6月24日在該處發表演說。白宮通訊聯絡處人員表示6月4日的演說暫停。

據知情人士透露，川普不願對監控系統設備公司的言論或制裁，使關於習近平在G20峰會上與他進行可能的關鍵會議複雜化。川普希望雙方在5月陷入僵局後，這場峰會能使貿易談判導回正軌。