親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

加州通過破紀錄2150億預算案

2019-06-14 17:15世界日報 編譯組╱灣區13日電

加州議會13日通過了一份破紀錄的、達2150億元的下年度州預算案，反映出今年才上任的州長紐森的施政雄心，他的施政大計包括推行全民健保和興建350萬套住房，以解決加州的房屋危機和健保困局。

控制了州參眾兩會的民主黨人，輕易通過預算案；州參議會以29票對11票通過預算案，州眾議會則以60票對15票通過預算案。龐大的2150億元開支，超過了22個州的一年GDP。

將於7月1日起實施的預算案，雖然向著全民健保和興建350萬住房的方向發展，但部分組成的法案仍未通過，這些立法挑戰將在未來數周解決。

全民健保：預算案通過了紐森其中兩項建議。一，加州所有成年人都必須買健保，違規沒買的，將要罰款695元或家庭收入的2.5%。這項「人人必須買健保」學自「歐記健保」，但這項聯邦規定，已於2017年被川普政府所取消。加州現在再推行，所得罰款將用作為推行全民健保的補助；家庭收入不超過聯邦貧窮線6倍的家庭，將可獲得補助。

二，19至25歲的無證移民，將可獲得補助，這項補助計畫下年度將耗費9800萬元；18歲以下的無證移民，已獲加州的白卡(Medi-Cal)的補助。州參議會提出讓25歲以上的無證移民也可以得到補助，但被紐森所拒，如果這項計畫得以推行，下年度將要增加6300萬元的開支。

房屋危機：預算案通過撥款2.5億元協助縣市地方政府達到新屋興建目標；撥5億元作為房屋發展地區的基礎設施經費；撥10億元作為興建低收入家庭房屋的抵稅優惠；撥6.5億元協助縣市政府對付遊民危機；撥1.2億作為興建遊民收容中心經費。

教育：預算案通過紐森所建議的全民學期教育，補助1萬名低收入家庭4歲以下小孩，讓他們可得到學前教育；預算案又通過了為低收入家庭提供托兒補助，經費來自大麻銷售稅；撥3億元讓各地學區可以提供全日制的幼稚園。

健保移民遊民

相關新聞

《金山人語》寄語香港

2019-06-14 17:15

顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25

「會收外國提供黑資料」 川普遭圍剿 選委會主席：百分之百違法

2019-06-14 14:22

英已簽美國引渡令 阿桑吉去處法院決定

2019-06-14 12:57

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

美參院通過 史達偉任國務院亞太助卿

2019-06-14 02:39

若俄提供政敵情資 川普：肯定收

2019-06-14 01:23

美抽調千名駐德美軍 轉派波蘭

2019-06-14 01:11

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11
看更多

熱門文章

影／摔角界林志玲飛撲對手 網友暴動：拜託摔我！

2019-06-13 21:12

女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47

認真有錯？少年上課坐第1排 被5同學圍毆碾頭慘死

2019-06-13 19:43

女子曼谷搭捷運當眾蹲下撒尿 乘客見狀急閃躲

2019-06-14 10:31

放棄引渡孟晚舟？ 加外長：向中國低頭很危險

2019-06-14 07:05

日本國華產業：油輪遭砲彈擊中 周邊其他船也被攻擊

2019-06-13 17:45

日導演北野武離婚 認有情婦 稱妻「世上最可怕」

2019-06-14 09:43

升級10倍制裁 陸對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大

2019-06-14 11:05

原子彈爆炸蕈狀雲變美國高中標誌 日女留學生質疑大獲迴響

2019-06-13 21:46

日美魔女疑遭不倫對象始亂終棄 持刀割傷男子臉頰

2019-06-14 11:40

俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38

分析師：伊朗不留攻擊油輪的證據 不給美國開戰理由

2019-06-14 09:16

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03

中油承租油輪波斯灣遭襲 美國指責是伊朗幹的

2019-06-14 06:49

影／美軍釋畫面！控伊朗船移除未爆水雷 湮滅攻擊證據

2019-06-14 11:52

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

美國政府對汽車業的關稅豁免請求 全部不准

2019-06-14 10:10

阻德俄天然氣管道 川普嗆撤軍

2019-06-14 01:05

波斯灣緊張升高 國際油價大漲

2019-06-14 01:13

英國保守黨黨魁選舉首輪投票 強生壓倒性勝出

2019-06-14 00:15

沃爾瑪在內逾600美企聯名信 促川普解決美中貿易爭端

2019-06-14 09:18

川普顧問警告中國：拒絕G20期間會談將面臨不利後果

2019-06-14 07:22

影／沒拿捏好分寸！菲小巴司機上班勾搭小三 下場淒慘

2019-06-14 14:12

男男性愛視頻網路瘋傳 大馬經濟部長否認是主角

2019-06-13 20:17

美國對伊朗態度強硬動作頻頻 中東情勢再升溫

2019-06-13 23:07

牧羊犬淡定玩層層疊片爆紅 被封狗界玩家 原來是十項全能！

2019-06-14 14:05

中油租船在中東遇襲起火 疑遭魚雷攻擊

2019-06-14 00:50

安倍出馬調解無功 伊朗：川普不值得交涉

2019-06-13 23:35

美抽調千名駐德美軍 轉派波蘭

2019-06-14 01:11

印度哪裡惹毛川普？關稅優惠「被閃退」，逼莫迪找習近平、普欽取暖

2019-06-14 15:35

全球退休金缺口擴大

2019-06-14 03:11

中東2油輪遇襲 油價勁揚4.5％

2019-06-13 20:14

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

美點名油輪遇襲幕後黑手 伊朗斥「可笑」

2019-06-14 01:23

油輪遇襲添緊張 歐盟籲克制 俄稱勿急怪伊朗

2019-06-14 01:22

德俄合建輸氣管 惹火川普

2019-06-14 03:11

陸商務部：「不可靠實體清單」近日公布

2019-06-14 00:28

雞塊裡沒有雞肉？肉品公司改用這些原料代替

2019-06-13 23:36

安倍調解無用 伊朗拒與美對談

2019-06-14 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top