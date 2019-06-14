加州通過破紀錄2150億預算案

2019-06-14 17:15 世界日報 編譯組╱灣區13日電



加州議會13日通過了一份破紀錄的、達2150億元的下年度州預算案，反映出今年才上任的州長紐森的施政雄心，他的施政大計包括推行全民健保和興建350萬套住房，以解決加州的房屋危機和健保困局。

控制了州參眾兩會的民主黨人，輕易通過預算案；州參議會以29票對11票通過預算案，州眾議會則以60票對15票通過預算案。龐大的2150億元開支，超過了22個州的一年GDP。

將於7月1日起實施的預算案，雖然向著全民健保和興建350萬住房的方向發展，但部分組成的法案仍未通過，這些立法挑戰將在未來數周解決。

全民健保：預算案通過了紐森其中兩項建議。一，加州所有成年人都必須買健保，違規沒買的，將要罰款695元或家庭收入的2.5%。這項「人人必須買健保」學自「歐記健保」，但這項聯邦規定，已於2017年被川普政府所取消。加州現在再推行，所得罰款將用作為推行全民健保的補助；家庭收入不超過聯邦貧窮線6倍的家庭，將可獲得補助。

二，19至25歲的無證移民，將可獲得補助，這項補助計畫下年度將耗費9800萬元；18歲以下的無證移民，已獲加州的白卡(Medi-Cal)的補助。州參議會提出讓25歲以上的無證移民也可以得到補助，但被紐森所拒，如果這項計畫得以推行，下年度將要增加6300萬元的開支。

房屋危機：預算案通過撥款2.5億元協助縣市地方政府達到新屋興建目標；撥5億元作為房屋發展地區的基礎設施經費；撥10億元作為興建低收入家庭房屋的抵稅優惠；撥6.5億元協助縣市政府對付遊民危機；撥1.2億作為興建遊民收容中心經費。

教育：預算案通過紐森所建議的全民學期教育，補助1萬名低收入家庭4歲以下小孩，讓他們可得到學前教育；預算案又通過了為低收入家庭提供托兒補助，經費來自大麻銷售稅；撥3億元讓各地學區可以提供全日制的幼稚園。