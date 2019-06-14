《金山人語》寄語香港

2019-06-14 17:15 世界日報 劉玉昕



香港「反送中」抗議數日來爆發激烈衝突，形勢令人擔憂。

上周日示威人數，高逾百萬。如此大規模行動，政府執拗和警察強硬，難免產生失控情緒與行為。據報，周三的對峙中，民眾跨越指定區域擲物拉扯，警察則用催淚彈、橡皮子彈和豆袋彈回應，速龍小隊棍棒交加，80多人受傷。

特首林鄭將上街年輕人比作兒子，以示該管就要管，但如此暴力對待兒子，維權人士質問是否有虐兒傾向。

僵持局面將如何收場？「送中修例」引發大規模反彈，導致嚴重社會震盪，港府會撤回提案或至少暫時擱置嗎？以便進一步了解民意後作必要修正或徹底放棄？

從一開始，特區和北京官方就將「反送中」情緒歸結為境外勢力教唆煽動，示威爆發後，林鄭又將抗議定性為「暴動」。這些宣傳定性，讓許多人擔心，接下去可能會有更嚴厲的壓制措施。

與此同時，港大傳出接到警方進校搜查生宿舍的通知，已有兩學生被捕。

這一切，令關注香港的人擔心，反送中和平示威會不會演變成流血事件？

大陸民間，多數人對香港心存好感。血濃於水，自不待言。歷史上曾有那樣的時刻，香港是一些人在走投無路之際的最後希望，是並不遙遠處的一點燈火，是可以泅水過去的彼岸。大陸風雨突變，港胞會伸出援手，甚至幫忙準備好逃難的路。

過去數十年，大陸實施開放，上海、深圳等急速逼近香港水平，但不要忘記，開放之初，香港是大陸與外部世界的最主要通道和橋梁，至今仍如此。中國大陸的成就，香港功不可沒。

但仍有少數人對香港抱有根深柢固的成見，長期殖民化、實行資本主義，香港在許多人眼裡是境外顛覆勢力的據點，不能不防。

近日流傳一段視頻，多少可讓人一窺究竟。一位軍方高層智囊，套用毛澤東「中國社會各階級分析」方法分析香港，稱香港是「中國最壞的地方」，比台灣還壞。當年接收時，就對港人成分做過分析，即三個1/3：1/3為原住民及其後代，對大陸沒什麼怨恨；1/3最壞的，是四九、五零年被清算鬥爭掃地出門的那些人，對中共有刻骨仇恨；1/3是三年困難時餓跑的，對大陸印象也不好。這位智囊總結說，回歸有一大失誤，即承諾一切不變，未去除殖民化。

軍方智囊是否代表當局發言，不得而知，但示威者不能不作防備。如此心態看香港，非常時期採取非常作法，不是不可逆料。

期待港區政府能退一步的同時，也希望示威者能理性忍耐，勿予人口實，凡事待從長計宜。