親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

《金山人語》寄語香港

2019-06-14 17:15世界日報 劉玉昕

香港反送中」抗議數日來爆發激烈衝突，形勢令人擔憂。

上周日示威人數，高逾百萬。如此大規模行動，政府執拗和警察強硬，難免產生失控情緒與行為。據報，周三的對峙中，民眾跨越指定區域擲物拉扯，警察則用催淚彈、橡皮子彈和豆袋彈回應，速龍小隊棍棒交加，80多人受傷。

特首林鄭將上街年輕人比作兒子，以示該管就要管，但如此暴力對待兒子，維權人士質問是否有虐兒傾向。

僵持局面將如何收場？「送中修例」引發大規模反彈，導致嚴重社會震盪，港府會撤回提案或至少暫時擱置嗎？以便進一步了解民意後作必要修正或徹底放棄？

從一開始，特區和北京官方就將「反送中」情緒歸結為境外勢力教唆煽動，示威爆發後，林鄭又將抗議定性為「暴動」。這些宣傳定性，讓許多人擔心，接下去可能會有更嚴厲的壓制措施。

與此同時，港大傳出接到警方進校搜查生宿舍的通知，已有兩學生被捕。

這一切，令關注香港的人擔心，反送中和平示威會不會演變成流血事件？

大陸民間，多數人對香港心存好感。血濃於水，自不待言。歷史上曾有那樣的時刻，香港是一些人在走投無路之際的最後希望，是並不遙遠處的一點燈火，是可以泅水過去的彼岸。大陸風雨突變，港胞會伸出援手，甚至幫忙準備好逃難的路。

過去數十年，大陸實施開放，上海、深圳等急速逼近香港水平，但不要忘記，開放之初，香港是大陸與外部世界的最主要通道和橋梁，至今仍如此。中國大陸的成就，香港功不可沒。

但仍有少數人對香港抱有根深柢固的成見，長期殖民化、實行資本主義，香港在許多人眼裡是境外顛覆勢力的據點，不能不防。

近日流傳一段視頻，多少可讓人一窺究竟。一位軍方高層智囊，套用毛澤東「中國社會各階級分析」方法分析香港，稱香港是「中國最壞的地方」，比台灣還壞。當年接收時，就對港人成分做過分析，即三個1/3：1/3為原住民及其後代，對大陸沒什麼怨恨；1/3最壞的，是四九、五零年被清算鬥爭掃地出門的那些人，對中共有刻骨仇恨；1/3是三年困難時餓跑的，對大陸印象也不好。這位智囊總結說，回歸有一大失誤，即承諾一切不變，未去除殖民化。

軍方智囊是否代表當局發言，不得而知，但示威者不能不作防備。如此心態看香港，非常時期採取非常作法，不是不可逆料。

期待港區政府能退一步的同時，也希望示威者能理性忍耐，勿予人口實，凡事待從長計宜。

香港反送中警察

相關新聞

加州通過破紀錄2150億預算案

2019-06-14 17:15

顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25

「會收外國提供黑資料」 川普遭圍剿 選委會主席：百分之百違法

2019-06-14 14:22

英已簽美國引渡令 阿桑吉去處法院決定

2019-06-14 12:57

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

美參院通過 史達偉任國務院亞太助卿

2019-06-14 02:39

若俄提供政敵情資 川普：肯定收

2019-06-14 01:23

美抽調千名駐德美軍 轉派波蘭

2019-06-14 01:11

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11
看更多

熱門文章

影／摔角界林志玲飛撲對手 網友暴動：拜託摔我！

2019-06-13 21:12

女有7「乾爹」每月進貢百萬 女記者臥底揭包養界秘辛

2019-06-14 12:47

認真有錯？少年上課坐第1排 被5同學圍毆碾頭慘死

2019-06-13 19:43

女子曼谷搭捷運當眾蹲下撒尿 乘客見狀急閃躲

2019-06-14 10:31

放棄引渡孟晚舟？ 加外長：向中國低頭很危險

2019-06-14 07:05

日本國華產業：油輪遭砲彈擊中 周邊其他船也被攻擊

2019-06-13 17:45

日導演北野武離婚 認有情婦 稱妻「世上最可怕」

2019-06-14 09:43

升級10倍制裁 陸對美國無縫鋼管「反傾銷」稅率擴大

2019-06-14 11:05

原子彈爆炸蕈狀雲變美國高中標誌 日女留學生質疑大獲迴響

2019-06-13 21:46

日美魔女疑遭不倫對象始亂終棄 持刀割傷男子臉頰

2019-06-14 11:40

俄羅斯性感女賭神猝死！ 疑是浴室滑手機釀禍

2019-06-14 13:38

分析師：伊朗不留攻擊油輪的證據 不給美國開戰理由

2019-06-14 09:16

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03

中油承租油輪波斯灣遭襲 美國指責是伊朗幹的

2019-06-14 06:49

影／美軍釋畫面！控伊朗船移除未爆水雷 湮滅攻擊證據

2019-06-14 11:52

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

美國政府對汽車業的關稅豁免請求 全部不准

2019-06-14 10:10

阻德俄天然氣管道 川普嗆撤軍

2019-06-14 01:05

波斯灣緊張升高 國際油價大漲

2019-06-14 01:13

英國保守黨黨魁選舉首輪投票 強生壓倒性勝出

2019-06-14 00:15

沃爾瑪在內逾600美企聯名信 促川普解決美中貿易爭端

2019-06-14 09:18

川普顧問警告中國：拒絕G20期間會談將面臨不利後果

2019-06-14 07:22

影／沒拿捏好分寸！菲小巴司機上班勾搭小三 下場淒慘

2019-06-14 14:12

男男性愛視頻網路瘋傳 大馬經濟部長否認是主角

2019-06-13 20:17

美國對伊朗態度強硬動作頻頻 中東情勢再升溫

2019-06-13 23:07

牧羊犬淡定玩層層疊片爆紅 被封狗界玩家 原來是十項全能！

2019-06-14 14:05

中油租船在中東遇襲起火 疑遭魚雷攻擊

2019-06-14 00:50

安倍出馬調解無功 伊朗：川普不值得交涉

2019-06-13 23:35

美抽調千名駐德美軍 轉派波蘭

2019-06-14 01:11

印度哪裡惹毛川普？關稅優惠「被閃退」，逼莫迪找習近平、普欽取暖

2019-06-14 15:35

全球退休金缺口擴大

2019-06-14 03:11

中東2油輪遇襲 油價勁揚4.5％

2019-06-13 20:14

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

美點名油輪遇襲幕後黑手 伊朗斥「可笑」

2019-06-14 01:23

油輪遇襲添緊張 歐盟籲克制 俄稱勿急怪伊朗

2019-06-14 01:22

德俄合建輸氣管 惹火川普

2019-06-14 03:11

陸商務部：「不可靠實體清單」近日公布

2019-06-14 00:28

雞塊裡沒有雞肉？肉品公司改用這些原料代替

2019-06-13 23:36

安倍調解無用 伊朗拒與美對談

2019-06-14 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top