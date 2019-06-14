「會收外國提供黑資料」 川普遭圍剿 選委會主席：百分之百違法

2019-06-14 14:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合13日電



川普稱將會收外國提供政敵黑資料，民主黨領袖稱川普邀請外國干預美國選舉。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統12日在接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時，稱他對於接受外國政府協助2020年總統選舉保持開放態度，這個說法13日在華府引發軒然大波，雖然他透過推特為自己辯護，但民主黨人譴責川普等於呼籲外國進一步干涉美國選舉，而共和黨人則窮於替川普解圍。

聯邦選舉委員會主席艾倫．溫卓伯(Ellen Weintraub)13日也透過官方推特發表聲明，要美國大眾「百分之百的了解」任何人有類似的行為都是違法的。

川普似乎忘記俄羅斯干涉2016年選舉的威脅，此事甚至促使特別檢察官穆勒(Robert Mueller)大規模提出起訴；川普12日言論一出，立刻引發民主黨人譴責。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)13日表示：「他是非不分，令人覺得可悲。這會侵略我國民主，我國每一個人民都應該為總統發言感到震懾。」

民主黨人認為，川普這番話等於繼續呼應2016年總統選舉時他對俄國的喊話，當時川普說「俄羅斯，如果你在聽的話」，他希望俄國找出競爭對手喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的黑資料。

參議院情報委員會的民主黨領袖、維州參議員瓦諾(Mark Warner)表示：「這個人幾乎沒有道德指標，他不懂在政治活動中收受外國政府援助是在攻擊我國民主。」

民主黨總統參選人白登(Joe Biden)也在推特指出：「川普總統再度歡迎外國干涉我國選舉，這無關政治，而是威脅我國國安。美國總統不該尋求外國援助，也不該助長那些損害民主的人。」

部分民主黨人出現新一波彈劾聲浪，加州國會眾議員史瓦爾(Eric Swalwell)強烈表示支持：「我們必須阻止這個無法無天的總統摧毀民主。」

共和黨國會議員通常不願批評川普，現在一邊譴責外國干涉，但一邊也苦於避免嚴批總統。

佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)和猶他州聯邦參議員、前共和黨總統提名人羅穆尼(Mitt Romney)都認為，若外國特務接近美國政治人物，他們該通報聯邦調查局(FBI)。

川普13日在推特回應這番爭議，他會和外國政府談論一切事務，包括他最近海外出訪與會議；「我該立刻致電FBI說明這些通話和會議嗎？太荒謬了！這樣我就不會再受到信任。」

而溫卓伯在聲明中指出，「這不是一個新的概念，從開國以來，外國干預美國選舉就從未被接受過。」

她說，任何(候選)人接受外國協助就可能遭聯邦調查，而且應該立即通知有關單位。