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顛覆白宮發言人角色 桑德斯月底卸任

2019-06-14 14:25聯合晚報 華盛頓記者張加／13日電

美國總統川普（左）13日宣布白宮發言人桑德斯將於本月底離任後，轉頭親吻桑德斯（右...
美國總統川普（左）13日宣布白宮發言人桑德斯將於本月底離任後，轉頭親吻桑德斯（右）。 路透
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美國總統川普13日宣布，白宮發言人桑德斯將於本月底離任，但未立即宣布由誰接任發言人；根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，桑德斯有意繼父業，回家鄉阿肯色州選州長，川普也表態希望桑德斯選州長。

部分媒體認為，桑德斯某種程度上重新定義了白宮發言人的角色，因桑德斯打破過去白宮舉行例行記者會的慣例，距離上一次舉行記者會已有94天；根據CNN統計，過去300天內，僅舉行過8次記者會。

身為發言人的桑德斯步下講台，讓喜好發言的川普自行回應媒體，而她和其他白宮官員則偶爾在白宮記者室外的車道，短暫接受記者提問。

川普13日透過推文表示，優秀的桑德斯將在本月底離開白宮，並回到故鄉阿肯色州，希望她決定選阿肯色州州長。

川普發布推文不久後，在白宮一場活動提及桑德斯即將離任，指兩人一起經歷了許多事，桑德斯是個很棒、很好的人，並形容桑德斯為「戰士」；川普還說，「如果我們能讓她選阿肯色州州長，我想她會做得很好，而我正試圖讓她這麼做。」

川普感謝桑德斯的出色表現後，便邀請桑德斯上台致詞；桑德斯表示，能為國服務是一輩子的榮譽，一生難得的機會，尤其能為川普工作，她感到自豪。

桑德斯說，「我愛總統。我喜歡有機會共事的團隊。」她將持續支持川普及其政策議程，相信他還有6年可以完成更多事，而她未來將花更多時間陪伴三位小孩。

CNN報導指出，桑德斯早已決定離任日期，在最近的私下談話中，桑德斯已經談到回家鄉選州長的可能性；桑德斯告訴友人，與其離任後到電視台工作，她認為競選公職對她是很好的下一步。桑德斯的父親哈克比曾任阿肯色州州長。

桑德斯川普白宮

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