親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
中東情勢再升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普推文宣布 白宮發言人桑德斯將離任

2019-06-14 05:03聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普13日推文宣布，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）即將離任。

川普推文指出，桑德斯將在月底離任，回到家鄉阿肯色州；川普希望桑德斯決定選阿肯色州州長。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法報導，在最近的私人談話中，桑德斯談及回家鄉選州長的可能性。

美國總統川普宣布，白宮發言人桑德斯（圖）即將離任。本報資料照片
美國總統川普宣布，白宮發言人桑德斯（圖）即將離任。本報資料照片
分享

桑德斯川普白宮

相關新聞

美抽調千名駐德美軍 轉派波蘭

2019-06-14 01:11

美政府監督機構：白宮應將川普幕僚康威革職

2019-06-14 05:09

川普推文又出錯 英國威爾斯親王變「鯨魚親王」

2019-06-14 04:17

美參院通過 史達偉任國務院亞太助卿

2019-06-14 02:39

若俄提供政敵情資 川普：肯定收

2019-06-14 01:23

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11

接受外國政府提供對手黑歷史 川普：這沒什麼錯

2019-06-13 12:52

最新民調：6民主黨人總統大選能贏他 川普大罵假民調！

2019-06-13 09:55

拒交人口普查文件 眾院委員會表決2部長藐視國會

2019-06-13 09:53
看更多

熱門文章

反擊！華為要求美國電信商Verizon支付逾300億專利費

2019-06-13 10:35

中油油輪遭魚雷攻擊 石油腦在中東阿曼灣燒毀

2019-06-13 16:36

影／摔角界林志玲飛撲對手 網友暴動：拜託摔我！

2019-06-13 21:12

章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11

中油油輪遇襲 國際油價大漲逾2%

2019-06-13 16:41

認真有錯？少年上課坐第1排 被5同學圍毆碾頭慘死

2019-06-13 19:43

不慎亂倫！17歲男參加婚禮 與陌生女交歡後才知是表姐

2019-06-13 11:41

日本國華產業：油輪遭砲彈擊中 周邊其他船也被攻擊

2019-06-13 17:45

日本自衛隊運飛彈 竟然掉在高速公路上

2019-06-13 16:54

美封殺令現衝擊 華為最新筆記型電腦發表會喊卡

2019-06-13 08:53

最新民調：6民主黨人總統大選能贏他 川普大罵假民調！

2019-06-13 09:55

中美貿易戰下 劉鶴坦言：中國經濟確實面臨外部壓力

2019-06-13 12:50

貿易戰僵局有解？陸：不可靠實體清單具體措施將發布

2019-06-13 16:42

影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52

10個參選人 8個沾過毒？英首相競選政見 名嘴酸：有夠純

2019-06-13 11:00

蘋果Powerbeats Pro無線耳機 台港日韓延7月供貨

2019-06-13 07:37

原子彈爆炸蕈狀雲變美國高中標誌 日女留學生質疑大獲迴響

2019-06-13 21:46

影／鄧振中：與美方未談美豬、被關切Uber

2019-06-13 10:02

華為不影響韓美安全？ 美大使打臉南韓

2019-06-13 14:26

看過喜歡想要就租吧！紐時：現在流行不擁有任何東西

2019-06-13 11:01

華為要求美國電信商Verizon支付10億美元專利費

2019-06-13 09:28

在韓外籍人士停留6個月以上者 7月起每月須繳納國民健保

2019-06-13 11:06

封殺華為 白宮預算局改口如期施行採購禁令

2019-06-13 12:28

美國給予雙面太陽能板關稅豁免 彭博：有利亞洲製造商

2019-06-13 07:44

貨船運油到日本 在波斯灣附近遇襲擊

2019-06-13 16:09

影／HBO車諾比影集爆紅 網美在核災地秀身材挨轟

2019-06-13 16:58

何時再對中國商品加徵關稅 川普：未訂期限

2019-06-13 07:47

美10年期公債標售搶手 殖利率跌幅擴大

2019-06-13 09:56

日本伊朗關係長年友好 「油輪、阿信」成2要因

2019-06-13 12:59

搬來住就給你30萬！ 美國鄉村州用財力吸人力

2019-06-13 15:23

男男性愛視頻網路瘋傳 大馬經濟部長否認是主角

2019-06-13 20:17

美股小幅走低 降息預期拖累銀行股

2019-06-13 07:09

美國對伊朗態度強硬動作頻頻 中東情勢再升溫

2019-06-13 23:07

英國保守黨黨魁選舉首輪投票 強生壓倒性勝出

2019-06-14 00:15

中東2油輪遇襲 油價勁揚4.5％

2019-06-13 20:14

美銀：美股太樂而美債太悲 都可能誤判貿易戰情勢

2019-06-13 16:51

禁令衝擊 華為取消發布新筆電、PC生產也暫停

2019-06-13 10:16

安倍出馬調解無功 伊朗：川普不值得交涉

2019-06-13 23:35

川普：對中國關稅未訂期限 美中關係面臨考驗

2019-06-13 09:05

接受外國政府提供對手黑歷史 川普：這沒什麼錯

2019-06-13 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top