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影／調查出爐！男子除黃蜂 誤釀加州史上最大野火

2019-06-13 17:52聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

2018年7月，美國加州爆發該州史上規模最大的「門多西諾複合野火」（Mendocino Complex Fire），根據最新出爐的調查報告，主要火場「牧場野火」（Ranch Fire）的起火原因，竟是一名牧場主人在撲滅黃蜂時意外引燃。

調查報告指出，住在舊金山郊區的凱爾（Glenn Kile），當時在自家後院地底發現一個黃蜂蜂巢，由於凱爾對黃蜂螫過敏，所以他拿鐵釘敲入地面，希望藉此封住蜂窩口，沒想到敲打鐵釘時竟產生火苗，不巧飛落到乾草上，燃起的火勢一發不可收拾。

凱爾受《紐約時報》訪問表示：「我聞到煙味，轉身一看，已經起火。我完全束手無策...大自然，你無法控制。」加州野火資訊處（California Fire Information）官員表示，用鐵槌敲打鐵釘，在特定角度下就像火柴一樣，很容易引起火星。

「牧場野火」焚燒範圍達1660平方公里，是加州史上焚燒面積範圍最大的單起野火，燒毀150棟建築物，數千名消防人員花超過一個月時間才撲滅，1名消防人員被倒塌的樹木壓死殉職。

報告說，「牧場野火」的爆發雖然是凱爾的責任，但是出於無心之過。目前不確定凱爾是否會面臨罰則。

《紐時》也指，加州史上傷亡最慘重的野火為2018年秋季的「天堂野火」（Paradise Wildfire），有超過80人罹難。今年5月報告指太平洋瓦電公司（PG&E）必須這起事件負責；該公司今年1月已因野火導致的負債申請破產。

2018年7月，美國加州爆發該州史上規模最大的「門多西諾複合野火」（Mendoc...
2018年7月，美國加州爆發該州史上規模最大的「門多西諾複合野火」（Mendocino Complex Fire），根據最新出爐的調查報告，主要火場「牧場野火」（Ranch Fire）的起火原因，竟是一名牧場主人在撲滅黃蜂時意外引燃。美聯社
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