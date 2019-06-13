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章瑩穎遺產管理人 告大學諮商社工未阻凶嫌謀殺

2019-06-13 15:27世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥克利佛德法律事務所日前代表章瑩穎遺產管理人，向伊利諾大學諮商中心兩名社工人...
芝加哥克利佛德法律事務所日前代表章瑩穎遺產管理人，向伊利諾大學諮商中心兩名社工人員提出民事訴訟。法新社
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芝加哥克利佛德法律事務所(Clifford Law Office)日前代表章瑩穎遺產管理人(the estate of Yingying Zhang)，向伊利諾大學諮商中心(University of Illinois Counseling Center)兩名社工人員提出民事訴訟，訴狀指出，因為這兩人的疏忽，導致克里斯汀森得以綁架殺害章瑩穎，該訴訟將向被告尋求補償性與懲罰性賠償。

原告以章瑩穎遺產名義提出的這項民事訴訟，也將克里斯汀森列入被告，他曾在2017年3月向上述諮商中心求助，在接受諮商時，他曾表示自己對連環殺手有「非理性的興趣」。

這項訴訟是由克利佛德律所代表章瑩穎的遺產管理人德寧(Daniel Daneen)向聯邦法院提出，德寧也是麥克林恩郡(McLean County)的一名律師。

章瑩穎家人律師貝克特(Steve Beckett)說，10日才看到這件訴訟，「這件訴訟與我為章家所做的事情沒有任何關係」。另一名章瑩穎家人律師王志東則說，他已經在協助章家人與克利佛德律所溝通聯繫，但他不願對此案置評。

有關克里斯汀森曾向學校諮商中心求助的訊息，一開始是由其辯護律師提出，當時辯方想針對諮商中心沒有給予克里斯汀森足夠照顧，而想要求專家作證，進而避免他被判死刑。

辯方之前提出的動議顯示，克里斯汀森在2017年3月21日曾去中心接受諮商，在此之前他已在接受抑鬱症及睡眠問題的治療。

他向諮商中心當時提供諮詢的實習生說，自己有濫用酒精與藥物的問題，也出現想當連環殺手的興趣，而在退出香檳伊利諾大學博士項目後，加上結婚九年的妻子提出「開放式婚姻」建議，尤其讓他沮喪。

根據該名實習生的筆記，克里斯汀森還說「有過殺人的想法」，他解釋，為了落實想法，他曾購買一些殺人用的物品，但已經退貨，實習生建議克里斯汀森找其他人諮詢。

九天後他再度回到中心與另一位社工談論他的婚姻問題，他暗示自己可能會自殺，但後來又說「現在感覺好多了」，對方轉介他與另一名有臨床執照的社工諮詢。他向這名有臨床執照的社工說，「最近一直思考謀殺」，尤其反覆思考如何殺人然後逃脫，還曾購買「可用於運輸及處置屍體」的物品，但後來都丟掉了。

章瑩穎社工遺產
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