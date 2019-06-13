章瑩穎案凶嫌出庭鎮定 只在回憶離婚時落淚

2019-06-13 15:34 世界日報 芝加哥特派員 世界日報 芝加哥特派員 黃惠玲 ／美國報導



律師王志東(前左)陪同章家人步出法院。特派記者黃惠玲／攝影 分享 facebook

12日在聯邦法庭上穿著藍色襯衫、深色西裝褲的克里斯汀森(Brendt Christensen)，看起來就像一般正在為未來奮戰努力的30歲青年，然而2017年6月9日，這位辯方律師口中的「聰明研究生」卻犯下大錯，綁架殺害了26歲的中國訪問女學者章瑩穎，涉案後堅稱沒有殺人的他，最終扛不住「死亡」壓力，意外由辯護律師在開案陳詞時承認殺人，且特別提到他因感情挫折而人生混亂，企圖爭取陪審員同情而逃過死刑判決。

據辯方律師陳述，克里斯汀森深愛妻子，2010年就與青梅竹馬的女友結婚，2013年申請到香檳伊大物理系博士班時，他與太太一起搬到香檳租住，妻子在當地擔任貸款專員，他則專心攻讀博士，原本平靜和樂的生活，卻因妻子於2016年萌生離婚念頭而讓他大受打擊。

2017年6月9日他的妻子跟男友到他兩人蜜月的威斯康辛州Dell度假，激發他醞釀已久的鬱悶想殺人情緒。辯方律師說，「完美風暴就這樣展開」，當天下午他把章瑩穎騙上車後，就綁到公寓姦殺，並將遺體處理後丟在不知名的地方。

以殘暴手法殺人後，克里斯汀森裝成「什麼事都沒發生」，警察循線找到他的公寓，詢問他事發日行程時，他都謊稱自己「在家睡覺、打電動遊戲」。

警方從街道監視影片中，發現載走章瑩穎的黑車右側輪框上缺了一個小洞，於是回到克里斯汀森住處檢視車輛時，發現特徵吻合，才將他鎖定為關係人。

警察掌握證據後再度回到公寓詢問，一開始他仍矢口否認，等警察說「我們有監視影片」時，他才深呼一口氣說，「我是曾經載了一個女孩，但因為我的車子轉錯一個路口，她很緊張要下車，我就讓她下去了」。

當天警察在他的公寓，找到三處疑似血跡，立即採樣送交相關單位，與章瑩穎租住公寓取得的毛髮進行DNA比對。

為了突破克里斯汀森心防，FBI找上其女友協助配戴竊聽器，並先後錄得八段談話，尤其後來參加為章祈福的活動上，克里斯汀森更大肆描述自己如何殺害章，在此同時，檢方也收到鑑識組報告，在他公寓蒐集的血跡樣本與章瑩穎DNA完全吻合。6月30日，警方據此將他逮捕。

明明知道檢方鐵證如山，克里斯汀森每次上庭時都相當鎮定，且不時會將眼神掃向聽審席上的民眾，12日聆聽檢方描述他殺人過程時，也完全不見他有任何悲傷或後悔表情，而只是「冷血」地坐著。 然而，在聽到辯護律師描述其妻子提出離婚時他所經歷的情緒痛苦，殘忍殺害無辜女性的他卻忍不住流下眼淚。

不論他的眼淚是對前妻深情的紀念，或對自己情緒抑鬱的解脫，都已換不回章瑩穎的寶貴生命，許多期待司法公平的民眾，都期盼「正義絕對不會缺席，只是遲來」。