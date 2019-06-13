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章瑩穎案凶手 把她強暴斬首還參加祈福音樂會

2019-06-13 14:11世界日報 特派員黃惠玲／伊利諾州皮歐利亞市報導

承認強暴殺人的被告克里斯汀森。美聯社
承認強暴殺人的被告克里斯汀森。美聯社
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事發至今已兩年的香檳伊利諾大學中國女訪問學者章瑩穎綁架失蹤案，12日在伊利諾州皮歐利亞市聯邦法庭進行開案陳詞，辯方律師一上場就表示，被告克里斯汀森(Brendt Christensen)承認殺害章瑩穎，但希望免死刑；檢方則說，克里斯汀森將章瑩穎綁架載回公寓後強暴，接著使用棒球棒將她的頭打破，還用刀子刺她，最後斬首，棄屍於不明地點。

聯邦助理檢察官米勒(Eugene Miller)一開始花了約45分鐘，描述克里斯汀森如何綁架、強暴與殺害章瑩穎的詳細過程：

兩年前的6月9日下午約2時，克里斯汀森開著黑色汽車，在校園一處公車站附近，假冒警察將章瑩穎騙上車後載往其租住公寓；他將章的雙手綁起來，把她帶到臥室強暴及性侵她，期間曾掐住章瑩穎的脖子約十分鐘，章一直頑強反抗。

克里斯汀森接著把章瑩穎帶到浴室，用棒球棒打破章的頭顱，然後用刀子刺她，還切下她的頭。

米勒說，早在綁架章瑩穎前幾個月，克里斯汀森就開始計畫進行綁架及謀殺；根據檢方掌握的八段錄音，他還曾向女友表示，章瑩穎是他綁架殺害的第13個人，他並自比1970年代的殺人魔邦狄(Ted Bundy)，還說，「永遠不會有人找到章瑩穎的遺體。」

米勒表示，檢方的錄音紀錄顯示，克里斯汀森與女友一起參加2017年6月29日「為章瑩穎祈福遊行與音樂會」，是想知道有多少人為了他而來。

辯方律師塔瑟夫(Geroge Taseff)接著進行陳詞，他一開始就說，「克里斯汀森應為章瑩穎的死負責」，他殺死了章瑩穎，辯方無意迴避或否認克里斯汀森對章的死亡需負責任，但希望免除克里斯汀森死刑。

塔瑟夫接著說，克里斯汀森是一名優秀的大學研究生，但他同時也遭受藥物濫用、酗酒與婚姻失敗，以及學業退步的問題，在2017年6月9日，也就是案發日期，跌到人生最低潮。

他接著提到，有關FBI錄到克里斯汀森說自己還殺害了其他12人，是因他當時喝醉，證據顯示克里斯汀森並沒有與其他受害者有所關連。

章瑩穎家屬的律師王志東說，被告雖然承認殺人，但目前全案仍在審判階段，並沒有所謂認罪的環節，因此不能說他承認殺人就是認罪。

王志東也提到，12日證人交叉詢問進度比預期快，尤其辯方對八名出庭作證者，幾乎沒有提出詢問，他說，原本預計兩到三周的庭審，可能會提早結束。

章瑩穎綁架殺人
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