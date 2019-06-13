最新民調：6民主黨人總統大選能贏他 川普大罵假民調！

2019-06-13 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



昆尼匹克大學最新民調說，若一對一對決，美國總統川普支持度輸給6位民主黨人，他痛罵「假民調」。 分享 facebook 政治民調聞名的昆尼匹克大學（Quinnipiac University）最新民調顯示，川普連任之路麻煩大了--若一對一對決，至少有6名民主黨初選參選人能擊敗他--川普周三（12日）再次攻擊媒體，痛斥數據是「假民調」。

衛報報導，川普在昆尼匹克大學民調公布後一天在推特上發文：「假新聞再沒比今天更不誠實的了。謝天謝地，我們可以在社群媒體上反擊。他們的新首選武器是假民調，有時也被稱之為壓制民調（他們壓制支持數字）。2016年出現過，但現在更槽⋯⋯ 」

川普接著否認紐約時報一篇報導指稱，他自己競選團隊的內部民調發現，他在17州民調落後。

川普寫道：「假的（墮落的）新聞媒體說，他們打聽到我競選團隊做的民調，順便一提，即使騙人且不斷獵巫，那是我們至今獲得的最佳數據。但他們報導杜撰不存在的假數據。我們會再度勝選！」

這兩則推文跟在昆尼匹克大學周二發表最新民調之後，該民調顯示，在全美1214名登記選民當中，川普落後6名爭取民主黨總統提名的參選人，幅度在5到13個百分點之間。

美國前副總統拜登贏川普最多，支持度比川普高13個百分點，其次是佛蒙特州參議員桑德斯的贏9個百分點。參議員賀錦麗（Kamala Harris）和華倫（Elizabeth Warren）分別領先川普7和8個百分點，即使是南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和紐澤西參議員布克（Cory Booker） --兩人均屬較不知名的民主黨參選人--也贏川普5個百分點。

這項民調結果呼應其他全國和搖擺州的民調，顯示川普在選民眾面前力拼政績，爭取連任有其難度。

但民調單位警告，要在這個階段獲得全面性結論，時間還太早。選民態度可能很快改變。大部分美國人還沒開始關注2020年大選，也才剛開始認識民主黨的人選。昆尼匹克大學說，70%的美國人說經濟「很好」或「好」，可能嘉惠川昔。