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113℉破紀錄 美西熱浪灼烤4500萬人

2019-06-12 13:44世界日報 記者顏伶如／綜合報導

時節才剛進入初夏，美西就已經出現破紀錄熱浪，加州從南到北都處於灼烤狀態，舊金山國際機場(San Francisco International Airport)10日溫度達華氏100度，創下歷年來6月份最高溫紀錄，更是1940年代以來夏季期間氣溫新高；華氏100度的高溫，往年在北加州灣區較常發生於9月份，周末期間北加州連續傳出多起山林大火

受到強大高氣壓籠罩的異常狀況影響，加州在11日連續第三天發布高溫警報，加上從亞利桑納州一路北上到華盛頓州，約有4500萬民眾受到影響。

每年六月的加州，通常太平洋沿海地區會有海面吹向陸地的涼風，距離海岸較遠的內陸山谷地區才會有炙熱高溫；然而，今年強大高氣壓系統則把清涼海風阻隔在海上，陸地通通被熾烈的太陽烤曬著，就連沿海地區也一樣。

位於加州聖地牙哥東北部的沙漠城鎮瑟默爾(Thermal)，10日溫度高達華氏113度，打破了原本華氏111度的當地最高溫紀錄。

舊金山10日出現大停電，讓身陷熱浪當中的民眾感到更為不適，但停電原因是否因為高溫引起，仍有待當地主管機關釐清。

周末期間，加州宇洛縣(Yolo County)桑德大火(Sand Fire)持續延燒，所幸火勢並未繼續擴大，燃燒面積約2220畝，加州森林防火廳(Cal Fire)10日表示，目前約有30%火勢已經受到控制。

桑德大火從8日下午開始燃燒，起火點靠近櫻桃鎮(Guinda)和羅姆齊(Rumsey)的卡佩谷區(Capay Valley)，估計有七棟非住宅建築物被燒燬，41號縣道附近約130戶居民已被撤離，山區所有道路緊急封鎖，千餘名消防員全力救火。

康柯德(Concord)、密爾比達(Milpitas)10日也分別傳出野火，約有25畝土地慘遭祝融侵襲。

12日將換到瀕臨太平洋的美國西北部俄勒岡州、華盛頓州會出現異常高溫，西雅圖可望溫度飆破華氏85度。

由於天乾物燥，加州部分地區已引發野火。 美聯社
由於天乾物燥，加州部分地區已引發野火。 美聯社
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野火逼近加州聖塔克拉里達一座遊樂園。 (美聯社)
野火逼近加州聖塔克拉里達一座遊樂園。 (美聯社)
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破紀錄高溫席捲美西，圖為加州舊金山民眾在海邊戲水消暑。(Getty Images...
破紀錄高溫席捲美西，圖為加州舊金山民眾在海邊戲水消暑。(Getty Images)
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