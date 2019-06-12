川普稱美墨移民協議另有密約 他想何時生效就生效

2019-06-12 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



儘管墨西哥堅持表示上周與美國達成的移民協議並沒有秘而不宣的部分，美國總統川普周二（11日）卻揮舞著文件對記者說，他與墨西哥有一項祕密協議，他希望在何時生效就能生效。

川普11日在白宮拿著一張折起來的紙向記者表示：「這就是那項人人都說我沒達成的協議。」據他描述，完整的協議內容很長，但他沒有解說協議的細節。「如果他們（墨西哥）能把（非法移民）數字下降，我們就不需要用到這項祕密協議。」

然而路透報導，川普炫耀的「祕密」協議主要內容其實墨西哥方面多已經曝光。路透說，川普雖未公布秘密協議，但路透攝影記者拍下的照片可以看到部分內容。這頁文件提到「在處理難民請求移民的作業上，制定一個區域各國分攤負擔的方法」也提到「45天」。

在周一（10日）墨西哥外交部長厄伯拉德已向媒體承認，墨西哥在與美國達成協議的同時，也同意了一個45天時間表。以45天來檢視減少非法移民的成效，萬一效果不彰，墨西哥就將同意考慮一項長期的要求，讓中美洲尋求政治庇護者進入墨國並在墨國申請難民身分，而不是在美國申請。這項請求厄伯拉德原先是反對的。