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G20美中將達協議？前川普顧問：恐還要再3到6個月

2019-06-11 23:46聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）11日表示，並不期待本月底舉行的G20峰會將達成美中貿易協議，但看好雙方能達協議。威廉斯在4月辭去川普政府貿易顧問一職。

威廉斯表示，G20峰會可能會促成美中達成貿易協議，但預測不會在該峰會上達成。他並認為，未來3個月或6個月達成協議，則是較合理時間。

當談到G20「川習會」時，威廉斯稱兩位領袖見面雖不代表談判進入最後階段，但「現階段是必要的」。

威廉斯此番發言呼應了美國商務部長羅斯稍早說法。

羅斯表示，川習兩人在G20峰會上會晤只是鋪路，無法敲定協議。

川習兩人在月底G20會上達成協議的機會並不高。美聯社
川習兩人在月底G20會上達成協議的機會並不高。美聯社
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G20峰會川普川習會

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