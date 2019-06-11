親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融第4打席出局後換下 單場4支1帶兩打點

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

自駕機意外頻傳 曼哈頓撞機有原因

2019-06-11 19:14台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國再傳自駕飛行器意外！美國紐約市10日發生直升機墜毀事件，造成駕駛死亡，不過沒有其他人傷亡。美國雖有流行自駕飛機的風潮，但近年來卻意外頻傳：美國影星哈里遜福特曾自駕飛機失事，差點送掉小命；美國職棒名人堂球星哈勒戴2017年也因自駕飛機失事而亡。

根據《CBS紐約》報導，這起意外發生在紐約曼哈頓的51街跟52街之間，死亡的駕駛麥克馬克具有15年的飛行經驗，而在意外發生前，麥克馬克有跟紐澤西塔台通報，紐澤西林登機場經理鄧德利表示，他猜測麥克馬克可能因為天氣或機組故障才發生這次悲劇。

另外他提到，雖然紐約大部分大樓沒有直升機的停機坪，但麥克馬克還是試圖往大樓屋頂降落，避免造成都市鬧區大規模平民傷亡，是非常資深且令人欽佩的行為。《歐洲新聞網》提到，在意外發生當下，許多民眾因為對911恐攻餘悸猶存，都以為恐怖攻擊再次發生，還好只是虛驚一場。

美國的自駕飛機蔚為風潮，不過肇事比率也很高，許多名人也因此受害。《TVNZ》提到，美國影星哈里遜福特很喜歡自己駕駛飛機，但他一生中也出過多次意外，甚至嚴重到差點就要了他的性命。不過熱愛冒險的他近日受訪時還說，他想要多試看看高空跳傘的活動。

而美國職棒藍鳥隊名人堂強投哈勒戴就沒有這麼幸運。根據《大西洋報》報導，他在2017年自駕飛機時發生意外身亡，只有40歲就英年早逝。在最近的美國職棒大聯盟選秀中，藍鳥隊為了紀念他對球隊的貢獻，特別在選秀選了他兒子，雖然他兒子早就向外界表明，他不會進入職棒，而是先將大學念完。

【更多精采內容，詳見

紐約直升機福特

相關新聞

影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝

2019-06-11 16:48

古辛納利代理移民局長 民主黨：反移民極端分子

2019-06-11 14:36

南加高溫達百度 野火風險增

2019-06-11 14:05

性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05

聯邦法官推翻大彈匣禁令 民搶購

2019-06-11 14:04

槍枝彈藥新法將生效 擁槍者狂買

2019-06-11 13:52

支持墮胎權公開信 美近200企業領袖背書

2019-06-11 13:39

影／「以為是911！」直升機墜毀紐約高樓 當局：非恐攻

2019-06-11 13:17

精準醫療 聯邦健康研究招募亞裔

2019-06-11 13:06

維州「戀人之州」歡慶50年 讓遊客尋寶找「愛」

2019-06-11 13:05

川普跟尼克森有多像 水門案關鍵證人赴國會作證

2019-06-11 12:26

紐約市成立顧問組 明年公車提速25%

2019-06-11 12:21

公立大學禁問學生移民身分 紐約州參議會過關

2019-06-11 12:21

2西語裔冒充外賣郎 搶劫華人住宅

2019-06-11 12:21

無證客申辦駕照 逾半紐約州民反對

2019-06-11 12:20

影／疑遭夫殺害 逾百勒鎮居民鮮花悼念蔡申

2019-06-11 12:20

州警來電有詐 華女大生回撥險上當

2019-06-11 11:09

駭客冒充微軟員工 芝夫婦失金2.5萬

2019-06-11 11:08

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

紐約史上最大開發案！全民買單的「富人之城」哈德遜園區？

2019-06-11 08:30

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

19民主黨參選人愛州發表政見 拜登未出席

2019-06-10 17:17

波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15

愛州民主黨總統初選民調：白登領先縮小 華倫聲勢漲

2019-06-10 17:14

川普是否妨礙司法問題 眾院本周聽證

2019-06-10 17:14

紅襪傳奇遭槍擊！「老爹」歐提茲重傷，術後傷勢穩定

2019-06-10 16:19
看更多

熱門文章

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

紐時評論：以古鑑今 貿易戰都是誰受惠？

2019-06-11 10:55

南華早報：不只握手！川習會會邊進晚餐邊談

2019-06-11 07:47

芥末醬和番茄醬都不稀奇 老外現在最「哈」這種醬料

2019-06-10 23:19

孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53

CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

別被音樂榜騙了！美去年冠軍專輯 近半不靠賣歌而是…

2019-06-11 10:00

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

影／川普：相信習近平將出席G20 加徵更多關稅仍是選項

2019-06-11 06:29

貿戰燒到好萊塢 中國拒給美國電影確定發行日

2019-06-11 14:56

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 12:46

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

G20川習會攤牌？ 川普撂狠話 中方拒證實

2019-06-11 15:08

斬華為自傷！白宮官員要求緩禁

2019-06-10 23:49

王牌出手？ 陸稀土輸出大減16％

2019-06-10 23:24

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝

2019-06-11 16:48

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

空間迷向？日失事F-35A 引擎全開撞海

2019-06-11 00:03

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23

遼寧號時隔3年通過日本海域 多艘中國艦艇伴航

2019-06-11 16:00

越南防陸貨洗產地 祭重罰

2019-06-11 00:09

日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方

2019-06-11 16:48

報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02

影／G20若無川習會 川普威脅追加3千億美元關稅

2019-06-11 12:33

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

睡覺最好關燈 研究：夜間光源恐增肥胖風險

2019-06-11 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top