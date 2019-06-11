自駕機意外頻傳 曼哈頓撞機有原因

2019-06-11 19:14 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國再傳自駕飛行器意外！美國紐約市10日發生直升機墜毀事件，造成駕駛死亡，不過沒有其他人傷亡。美國雖有流行自駕飛機的風潮，但近年來卻意外頻傳：美國影星哈里遜福特曾自駕飛機失事，差點送掉小命；美國職棒名人堂球星哈勒戴2017年也因自駕飛機失事而亡。

根據《CBS紐約》報導，這起意外發生在紐約曼哈頓的51街跟52街之間，死亡的駕駛麥克馬克具有15年的飛行經驗，而在意外發生前，麥克馬克有跟紐澤西塔台通報，紐澤西林登機場經理鄧德利表示，他猜測麥克馬克可能因為天氣或機組故障才發生這次悲劇。

另外他提到，雖然紐約大部分大樓沒有直升機的停機坪，但麥克馬克還是試圖往大樓屋頂降落，避免造成都市鬧區大規模平民傷亡，是非常資深且令人欽佩的行為。《歐洲新聞網》提到，在意外發生當下，許多民眾因為對911恐攻餘悸猶存，都以為恐怖攻擊再次發生，還好只是虛驚一場。

美國的自駕飛機蔚為風潮，不過肇事比率也很高，許多名人也因此受害。《TVNZ》提到，美國影星哈里遜福特很喜歡自己駕駛飛機，但他一生中也出過多次意外，甚至嚴重到差點就要了他的性命。不過熱愛冒險的他近日受訪時還說，他想要多試看看高空跳傘的活動。

而美國職棒藍鳥隊名人堂強投哈勒戴就沒有這麼幸運。根據《大西洋報》報導，他在2017年自駕飛機時發生意外身亡，只有40歲就英年早逝。在最近的美國職棒大聯盟選秀中，藍鳥隊為了紀念他對球隊的貢獻，特別在選秀選了他兒子，雖然他兒子早就向外界表明，他不會進入職棒，而是先將大學念完。

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