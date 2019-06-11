影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝

2019-06-11 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



據知情人士透露，4月離婚的亞馬遜執行長貝佐斯11日就要完成購屋，買下位於紐約市曼哈頓的三間豪華公寓。媒體報導，三個物件價值合計約8000萬美元（折合約新台幣25億1129萬元）。

貝佐斯買下的第五大道212號頂樓公寓採新哥德式風格，可俯視麥迪遜廣場公園。該頂樓公寓2017年11月時要價達7380萬美元，但2019年3月的市價已跌至5800萬美元。由於交易尚未公開登錄，確切售價仍不得而知。另根據公開紀錄，貝佐斯5月就砸下2845萬美元，一次購入頂樓公寓樓下的兩間公寓。

根據紐約地產公司資訊，貝佐斯購入的頂樓公寓橫跨3層樓，還有私人電梯與寬敞露天陽台。若是變成單戶家庭住宅（single-family home），三個物件將包含12間臥室，多個露天陽台，總面積超過約477.7坪（17000平方英呎）。

從《CNBC Make It.》獨家直擊畫面來看，貝佐斯購入的頂層公寓非常寬敞，視野絕佳，主臥室放有一張賓利（Bentley）牌狗床，價格5000美元（約16萬台幣），主浴室更可遠眺帝國大廈。上層還有超大的日光休息室、要價23000美元的玻璃手足球台與140坪（5000平方英呎）的環繞式露天陽台。搭乘私人電梯到第三層後，則可見到另外一間日光休息室與更多的戶外空間。

鑑價師米勒（Jonathan Miller）指出，貝佐斯此次購屋是全紐約市今年第二大筆交易。考慮到紐約新開發豪宅市場疲軟，貝佐斯購屋應該有獲得折扣。

貝佐斯在加州比佛利山、華府、德州西部與華盛頓州麥地納（Medina, Wash.）都有房產，此前與前妻在紐約也有住處。據悉他在紐約另尋房屋已有數月時間，並要求有關各方簽下保密協定。

《每日郵報》指出，此處有可能成為貝佐斯與外遇對象桑切斯（Lauren Sanchez）的愛巢。有目擊者聲稱，貝佐斯與桑切斯本周聯袂出現在佛州西島（Key West, FL）曬日光浴。