古辛納利代理移民局長 民主黨：反移民極端分子

2019-06-11 14:36 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)10日宣布，前任維吉尼亞州檢察長古辛納利(Ken Cuccinelli)即日起出任公民及移民服務局(USCIS)代理局長；古辛納利以作風保守、強硬聞名，川普早就有意讓他接掌移民局，但他剛上任就遭到民主黨全國委員會(DNC)抨擊，說他是反移民的極端分子。

古辛納利10日在聲明中說，美國有全球最慷慨的合法移民系統，必須捍衛對合法移民的承諾，他並期待未來與移民局確保合法移民系統在有效、高效運作的同時，阻止詐欺並保衛美國人民安全。

古辛納利育有七名子女，維吉尼亞大學機械系畢業，後就讀喬治梅森大學法學院，兼修國際商務與政策的碩士學位；他曾任維州檢察長，對打擊人口販賣、幫派、健保詐騙、虐童等議題強硬；曾在法庭挑戰歐巴馬政府的一些政策，包括歐記健保。

他在維州共和黨獲得許多保守派追隨，2013年獲共和黨提名競選州長，卻敗給民主黨的麥考利夫。

他在邊境安全問題上與川普的態度一致，曾主張無證移民在美國所生的孩子不具有公民身分，也主張在邊境實行軍事化管理。

USCIS負責監督美國的合法移民系統，包括技術人員簽證、親屬移民和庇護法。面對每天都有數以千計中美洲人從美墨邊界湧進美國尋求庇護，美國的庇護系統已無法應付。

麥卡利南在聲明中表示，古辛納利將領導有1萬9000多雇員及合同工的移民局，負責執行美國移民體系、保障美國人民和國土的安全，並弘揚美國價值觀。

古辛納利獲任命消息一出，民主黨全國委員會便發聲明譴責，指「川普雇用了反移民的極端分子古辛納利」。

DNC西語媒體主任古地雷茲(Enrique Gutirrez)表示，川普任命古辛納利，是要執行極端反移民政策，指川普身邊都是反移民的極端分子，將繼續宣揚他的仇恨議程；古辛納利不會帶來解決方案，他與白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)是一丘之貉。