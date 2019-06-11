親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

古辛納利代理移民局長 民主黨：反移民極端分子

2019-06-11 14:36世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)10日宣布，前任維吉尼亞州檢察長古辛納利(Ken Cuccinelli)即日起出任公民及移民服務局(USCIS)代理局長；古辛納利以作風保守、強硬聞名，川普早就有意讓他接掌移民局，但他剛上任就遭到民主黨全國委員會(DNC)抨擊，說他是反移民的極端分子。

古辛納利10日在聲明中說，美國有全球最慷慨的合法移民系統，必須捍衛對合法移民的承諾，他並期待未來與移民局確保合法移民系統在有效、高效運作的同時，阻止詐欺並保衛美國人民安全。

古辛納利育有七名子女，維吉尼亞大學機械系畢業，後就讀喬治梅森大學法學院，兼修國際商務與政策的碩士學位；他曾任維州檢察長，對打擊人口販賣、幫派、健保詐騙、虐童等議題強硬；曾在法庭挑戰歐巴馬政府的一些政策，包括歐記健保。

他在維州共和黨獲得許多保守派追隨，2013年獲共和黨提名競選州長，卻敗給民主黨的麥考利夫。

他在邊境安全問題上與川普的態度一致，曾主張無證移民在美國所生的孩子不具有公民身分，也主張在邊境實行軍事化管理。

USCIS負責監督美國的合法移民系統，包括技術人員簽證、親屬移民和庇護法。面對每天都有數以千計中美洲人從美墨邊界湧進美國尋求庇護，美國的庇護系統已無法應付。

麥卡利南在聲明中表示，古辛納利將領導有1萬9000多雇員及合同工的移民局，負責執行美國移民體系、保障美國人民和國土的安全，並弘揚美國價值觀。

古辛納利獲任命消息一出，民主黨全國委員會便發聲明譴責，指「川普雇用了反移民的極端分子古辛納利」。

DNC西語媒體主任古地雷茲(Enrique Gutirrez)表示，川普任命古辛納利，是要執行極端反移民政策，指川普身邊都是反移民的極端分子，將繼續宣揚他的仇恨議程；古辛納利不會帶來解決方案，他與白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)是一丘之貉。

移民川普民主黨

相關新聞

影／「以為是911！」直升機墜毀紐約高樓 當局：非恐攻

2019-06-11 13:17

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

南加高溫達百度 野火風險增

2019-06-11 14:05

性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05

聯邦法官推翻大彈匣禁令 民搶購

2019-06-11 14:04

槍枝彈藥新法將生效 擁槍者狂買

2019-06-11 13:52

支持墮胎權公開信 美近200企業領袖背書

2019-06-11 13:39

精準醫療 聯邦健康研究招募亞裔

2019-06-11 13:06

維州「戀人之州」歡慶50年 讓遊客尋寶找「愛」

2019-06-11 13:05

川普跟尼克森有多像 水門案關鍵證人赴國會作證

2019-06-11 12:26

紐約市成立顧問組 明年公車提速25%

2019-06-11 12:21

公立大學禁問學生移民身分 紐約州參議會過關

2019-06-11 12:21

2西語裔冒充外賣郎 搶劫華人住宅

2019-06-11 12:21

無證客申辦駕照 逾半紐約州民反對

2019-06-11 12:20

影／疑遭夫殺害 逾百勒鎮居民鮮花悼念蔡申

2019-06-11 12:20

州警來電有詐 華女大生回撥險上當

2019-06-11 11:09

駭客冒充微軟員工 芝夫婦失金2.5萬

2019-06-11 11:08

紐約史上最大開發案！全民買單的「富人之城」哈德遜園區？

2019-06-11 08:30

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

19民主黨參選人愛州發表政見 拜登未出席

2019-06-10 17:17

波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15

愛州民主黨總統初選民調：白登領先縮小 華倫聲勢漲

2019-06-10 17:14

川普是否妨礙司法問題 眾院本周聽證

2019-06-10 17:14

紅襪傳奇遭槍擊！「老爹」歐提茲重傷，術後傷勢穩定

2019-06-10 16:19

爭2020大選提名戰川普 民主黨愛州大會師

2019-06-10 15:00

洛城同志遊行祝賀台灣 「在中國不可能穿這樣」

2019-06-10 14:24

美法關係GG？ 川普和馬克宏種的「情誼之樹」死了！

2019-06-10 12:39
看更多

熱門文章

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23

南華早報：不只握手！川習會會邊進晚餐邊談

2019-06-11 07:47

芥末醬和番茄醬都不稀奇 老外現在最「哈」這種醬料

2019-06-10 23:19

紐時評論：以古鑑今 貿易戰都是誰受惠？

2019-06-11 10:55

孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53

CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

別被音樂榜騙了！美去年冠軍專輯 近半不靠賣歌而是…

2019-06-11 10:00

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

影／川普：相信習近平將出席G20 加徵更多關稅仍是選項

2019-06-11 06:29

貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

斬華為自傷！白宮官員要求緩禁

2019-06-10 23:49

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 12:46

王牌出手？ 陸稀土輸出大減16％

2019-06-10 23:24

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

日本F-35A墜機調查 失事前時速達1100公里

2019-06-10 16:00

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

空間迷向？日失事F-35A 引擎全開撞海

2019-06-11 00:03

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23

越南防陸貨洗產地 祭重罰

2019-06-11 00:09

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02

韓政界盼G20前改善與日關係 韓媒：恐因這事變更難

2019-06-10 18:07

波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top