南加高溫達百度 野火風險增

2019-06-11 14:05 世界日報 編譯組／綜合報導



國家氣象局表示，從墨西哥北向的高壓系統，帶來炎熱乾燥氣流，南加州自8日周末到11日溫度高出平均，部分地區達百度，未來幾個月都可能出現野火風險。

國家氣象局表示，從9日起，河濱縣、聖伯納汀諾與洛縣、橙縣內陸地區溫度都達90度甚至以上，高溫將持續至12日（周三）。其中，河濱縣於9日出現104度，打破1994年同日100度的紀錄。

國家氣象局氣象學家Adam Roser說，這波熱浪將持續至12日(周三)下午，高壓系統消散，氣溫將逐漸降低至周末。

高溫也在洛杉磯地區帶來野火，包括9日發生於六旗魔術山樂園附近爆發的山火，相關單位一度疏散居民、關閉樂園。該處野火10日已控制90%火勢。

國家氣象局說，由於高溫和強風，從塔克拉利塔（Santa Clarita）到羚羊谷的14號高速公路12日前都會出現短暫且嚴重的火災天氣。

氣溫方面，洛縣與橙縣沿海地區未來幾天都會出現更溫暖、穩定的天氣型態。長堤海灘從本周起溫度約在70多度，至13日為60度左右至70度。馬里布溫度10日為67度，13日將降至62度。

聖蓋博谷地區11日高溫仍達90多度，但自12日起溫度開始逐漸下降至82度，周末高溫降至70多度。