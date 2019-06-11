親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

被控不當猥褻中國遊學團11歲女生的牧師李維拉（Douglas Rivera），10日被判六年監禁，並將被終身註冊為性侵犯（sex offender）。

洛杉磯縣檢察官米歇爾．格雷夫斯（Michelle Graves）說，李維拉對檢方指控他猥褻兒童行為的重罪「不抗辯」（no contest plea），他的刑期因此很快得以確定。

2018年2月7日晚上8時間左右，李維拉駕駛一輛紅色小卡車，駛入緊鄰10號公路的柯汶納市一家華資旅館。錄像顯示，他的汽車在酒店轉了兩圈之後，選擇在中國小留學生下榻、且未有拉下窗簾的房間前停留，他一邊假裝打電話一邊偷窺，並似一度回到車上自慰。之後繞道進入酒店該房間。中國小遊學生以為是監護人查房，打開房門之際，他強行進入房間，並對其中一名女學生要求替他口交，得手後很快駕車逃離現場。

警方公開監控錄像後，有許多民眾致電警局，指出影片中的男子就是李維拉。李維拉在2018年2月11日向警局自首前，曾在社交平台Instagram上貼視頻表示：「他沒有做錯事，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。」警方稱，李維拉在事件發生不到一周後向警方投案，並以被指控性侵犯，猥褻暴露和入室盜竊等控罪被收羈，之後以保釋金28萬元交保候傳。他之前一度辯稱無罪。

猥褻洛杉磯遊學

相關新聞

影／「以為是911！」直升機墜毀紐約高樓 當局：非恐攻

2019-06-11 13:17

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

古辛納利代理移民局長 民主黨：反移民極端分子

2019-06-11 14:36

南加高溫達百度 野火風險增

2019-06-11 14:05

聯邦法官推翻大彈匣禁令 民搶購

2019-06-11 14:04

槍枝彈藥新法將生效 擁槍者狂買

2019-06-11 13:52

支持墮胎權公開信 美近200企業領袖背書

2019-06-11 13:39

精準醫療 聯邦健康研究招募亞裔

2019-06-11 13:06

熱門文章

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top