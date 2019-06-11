性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



被控不當猥褻中國遊學團11歲女生的牧師李維拉（Douglas Rivera），10日被判六年監禁，並將被終身註冊為性侵犯（sex offender）。

洛杉磯縣檢察官米歇爾．格雷夫斯（Michelle Graves）說，李維拉對檢方指控他猥褻兒童行為的重罪「不抗辯」（no contest plea），他的刑期因此很快得以確定。

2018年2月7日晚上8時間左右，李維拉駕駛一輛紅色小卡車，駛入緊鄰10號公路的柯汶納市一家華資旅館。錄像顯示，他的汽車在酒店轉了兩圈之後，選擇在中國小留學生下榻、且未有拉下窗簾的房間前停留，他一邊假裝打電話一邊偷窺，並似一度回到車上自慰。之後繞道進入酒店該房間。中國小遊學生以為是監護人查房，打開房門之際，他強行進入房間，並對其中一名女學生要求替他口交，得手後很快駕車逃離現場。

警方公開監控錄像後，有許多民眾致電警局，指出影片中的男子就是李維拉。李維拉在2018年2月11日向警局自首前，曾在社交平台Instagram上貼視頻表示：「他沒有做錯事，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。」警方稱，李維拉在事件發生不到一周後向警方投案，並以被指控性侵犯，猥褻暴露和入室盜竊等控罪被收羈，之後以保釋金28萬元交保候傳。他之前一度辯稱無罪。