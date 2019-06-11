聯邦法官推翻大彈匣禁令 民搶購

2019-06-11 14:04 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ／洛杉磯報導



聖地牙哥聯邦地區法官日前推翻，加州半自動槍枝十發以上子彈大彈匣禁令後，加州成全國最大的大型彈匣銷售市場，擔心兩黨拉鋸而窗口重關的擁槍民紛紛搶購；另方面，長期以來反對槍枝的加州面臨擁槍風潮，或喜或憂，兩造各有話。

「大彈匣放行首先在白人社區發酵，迅速傳到華人社區，可說是加州近年對槍枝管理最開明的裁決」，亞凱迪亞市美國步槍協會教練劉大衛3日表示，已接到供應商的發文，可合法銷售大彈匣，雖然加州反對槍枝團體正在全力推翻法官裁決，可以預見兩黨槍枝管理角力將再度拉鋸，但這些天，許多擁有槍枝的華裔民已紛紛搶購大彈匣。

此次聖地牙哥居民在自我防衛時使用高容量彈匣（15發在亞利桑納州、華達州、德州等列正常彈匣），向聯邦法院提告，指加州63號法案限制民自我保護的權利，違反第二修正案。法官Roger Benitez最後裁決原告勝訴，取消十發子彈彈匣上限，允許槍枝擁有者擁有更大容量的彈匣。

Benitez法官裁決中，引用納粹在清洗猶太人前，首先禁止民擁有武器作例子，並回顧最近在美國發生的多起大規模槍擊事件，「沒有證據顯示，加州這樣的禁令會拯救無辜百姓」。他在裁決中表示，因對槍枝管理諸多限制，使得守法的人試圖保護自己的而成罪犯，而犯罪分子卻可以所欲。

加州2016年通過63號提案，禁止民擁有超過十發子彈的大彈匣，任何買賣、製造、轉讓或送禮都可控重罪。美國步槍協會教練楊潮明解釋，在此框架下，加州槍枝彈匣如果超過十發，被視非法擁有的攻擊性武器，該法起初針對半自動的攻擊性步槍，後來變帶有彈匣的半自動手槍也列入受限範圍。

但事實上，由於之前很多民超過十發子彈的半自動手槍都是合法購買，並不受十發子彈限制，加州近年乾脆出爐新規，要求擁有大彈匣的擁槍者回收槍枝，溯及以往，這一規定引起許多擁槍者反彈。

此次法官裁定大彈匣解禁，一方面被擁槍枝持陣營稱里程碑的勝利，另方面，反對槍枝群體全力反對；而部分民眾則認為，大彈匣普及會加速暴力，社會治安進一步惡化。

楊潮明認為，當有人持攻擊步槍濫殺時，大容量彈匣確實使得凶手可減少換彈匣時間，造成警方反擊和民逃生時間縮短；而對於因精神和心理因素而濫殺的很多校園槍殺案，理論上小容量彈匣，使得民比較有機會制服將歹徒制服。但他表示，多年的事實證明，犯罪分子使用的大多是大彈匣的攻擊性武器，完全不在法律控制之下，法律只是對守法的人有影響。

他相信法官在作出裁決之前，已充分衡量兩方利弊，最大程度控制壞人，最大程度讓好人具有持續獲利對抗壞人。

此外，華達、德州等槍枝管理寬鬆的州，可以買到容量甚至多達30發的大彈匣，同樣的彈匣雖然進入加州之前需要生產商進行改小，但非法人士卻可輕而易舉重新改大容量，防不勝防。

擁有槍枝、並經常打獵的鑽石吧居民天天表示，大多數擁有槍枝的華人使用槍枝最多的是打靶，但因之前的槍只有十發子彈，且換彈匣操作麻煩，每次打靶都感覺不盡興。

如果遭遇兇殘的犯罪分子，十發子彈確實不足以保護自己和家人，天天表示，尤其是對方人多時，子彈多少就是決定生死的關鍵。他認，子彈不殺人，而是人殺人，巴黎是全世界控槍最嚴城市，卻多次發生恐怖事件，無數無辜喪生恐怖分子槍口下，就是實例。同樣，美國很多州都沒有限制彈匣容量，他們的犯罪率並不比加州高，反而更低。

Benitez法官此次推翻63號法案的裁決，仍需要通過聯邦第九巡迴法院，才能正式成加州新法。