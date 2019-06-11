槍枝彈藥新法將生效 擁槍者狂買

2019-06-11 13:52 世界日報 編譯組／綜合報導



加州槍枝彈藥新法將於7月1日上路，擁槍者趕在新法要求更嚴格的背景調查前，開始儲備彈藥，許多槍店近幾個月彈藥銷量增長10%以上，包括批量購買多達上千發子彈者。

該法於2016年，選民投票通過第63號武器彈藥銷售新規提案，起因於公眾對大量槍擊事件發生感到憤怒，包括2015年在聖伯納汀諾發生的恐怖攻擊，導致14人死亡事件。

這項由加州州長紐森（Gavin Newsom）提出的法案中，要求彈藥買家接受背景調查，且獲得加州司法廳四年許可證，才可購買子彈。隨後立法機關修改紐森部分計畫，替購買彈藥者提供即時許可證，取消四年許可，並讓加州有時間建立背景調查系統，致使生效日期推遲至今年7月1日。

新法要求購買彈藥者須出示駕照或帶照片的身分證明，持牌賣家收取買方姓名、出生日期和地址後，進行即時調查，確保買方並不是被列入司法部數據庫，數據庫名單包括型是定罪、嚴重精神疾病或被取消槍枝資格者。買家並須支付一元背景調查費用。

加州擁有全國最嚴厲槍枝法，州長紐森（Gavin Newsom）與其他領導人認為，限制彈藥銷售是減少槍枝悲劇的重要步驟。

支持者認為，法律填補現有槍枝法規的漏洞，但一些擁槍者卻認為，新法侵犯守法公民的權利。

奧運金牌得主Kim Phode每周使用數千發子彈，進行日常練習，然2016年批准的法律，卻替他在購買子彈時製造更多繁文縟節，且要求他們須從持牌商店面對面購買彈藥，影響網路購買。

因此他成為全國步槍協會支持的訴訟原告，該訴訟要求法院阻止該法，認為該法違反憲法第二修正案關於購買彈藥以進行自衛的權利。

與此同時，加州司法部門正制訂新的背景調查系統，新系統可能無法在新法開始之際完成。

儘管如此，許多擁槍者已開始儲存彈藥。OC Guns商店老闆Scott Bodkin告訴洛杉磯時報指出，近幾周他店中的彈藥銷量增加一倍。

沙加緬度高速公路上也有廣告牌，敦促擁槍者「立即購買你的彈藥。」Ades Gun Shop的Mike Hein表示，近幾個月彈藥銷量增長10%以上，包括逐次購買達千發彈藥的客人。「大多數人知道新法上路日期，他們害怕、生氣。」

康乃狄克、伊利諾、麻塞諸等州等已有類似法律，但這些州要求買家需通過背景調查，且獲得許可才准購買彈藥。