影／「以為是911！」直升機墜毀紐約高樓 當局：非恐攻

2019-06-11 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



一架直升機10日下午，突然墜毀在美國紐約曼哈頓中心一座摩天大樓屋頂上，飛行員當場身亡。這起意外讓不少紐約人回憶起911恐攻，網友拍到直升機在墜毀前疑似失控俯衝的畫面。紐約市長白思豪則出面澄清，這起墜機意外與恐怖攻擊無關。

事故發生在10日下午2點左右，靠近洛克菲勒中心和時代廣場，高54層的「AXA Equitable Center」摩天大樓。美國聯邦航空管理局（FAA）證實，直升機上只有駕駛麥科馬克（Tim McCormack）一人。

初步調查顯示，飛行員企圖在大樓屋頂緊急降落或「硬著陸」，造成屋頂損毀並起火燃燒。紐約市消防局派出逾100名人員到場，在墜機約1小時後宣布現場火勢已撲滅。

在摩天大樓內辦公的民眾事後回憶，一開始聽起來像是單引擎的小飛機接近，然後就感到整棟大樓劇烈晃動，讓不少人瞬間想到911恐攻。紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）先後出面澄清，紐約並沒有遭到恐怖攻擊。

《每日郵報》報導，麥科馬克出身消防員世家，自己也曾是消防員，退休後跑去學開直升機，並加入美國大陸航空公司（American Continental Properties），服務5年；事發當下麥科馬克駕駛的是架奧古斯塔（Agusta）A109E型直升機。

當時正在東河（East River）附近蹓狗的民眾史萊特（Wendy Slater），拍到麥科馬克的直升機在飛近濃霧並墜毀大樓之前，在河上曾疑似失控俯衝的畫面；當地媒體《CBS2》報導，麥科馬克在墜毀前曾報告出現問題。