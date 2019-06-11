影／「以為是911！」直升機墜毀紐約高樓 當局：非恐攻
一架直升機10日下午，突然墜毀在美國紐約曼哈頓中心一座摩天大樓屋頂上，飛行員當場身亡。這起意外讓不少紐約人回憶起911恐攻，網友拍到直升機在墜毀前疑似失控俯衝的畫面。紐約市長白思豪則出面澄清，這起墜機意外與恐怖攻擊無關。
事故發生在10日下午2點左右，靠近洛克菲勒中心和時代廣場，高54層的「AXA Equitable Center」摩天大樓。美國聯邦航空管理局（FAA）證實，直升機上只有駕駛麥科馬克（Tim McCormack）一人。
初步調查顯示，飛行員企圖在大樓屋頂緊急降落或「硬著陸」，造成屋頂損毀並起火燃燒。紐約市消防局派出逾100名人員到場，在墜機約1小時後宣布現場火勢已撲滅。
在摩天大樓內辦公的民眾事後回憶，一開始聽起來像是單引擎的小飛機接近，然後就感到整棟大樓劇烈晃動，讓不少人瞬間想到911恐攻。紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）先後出面澄清，紐約並沒有遭到恐怖攻擊。
《每日郵報》報導，麥科馬克出身消防員世家，自己也曾是消防員，退休後跑去學開直升機，並加入美國大陸航空公司（American Continental Properties），服務5年；事發當下麥科馬克駕駛的是架奧古斯塔（Agusta）A109E型直升機。
當時正在東河（East River）附近蹓狗的民眾史萊特（Wendy Slater），拍到麥科馬克的直升機在飛近濃霧並墜毀大樓之前，在河上曾疑似失控俯衝的畫面；當地媒體《CBS2》報導，麥科馬克在墜毀前曾報告出現問題。
當局指出，麥科馬克在飛入曼哈頓之前，曾在外圍等候天氣轉好，但最終仍決定要試圖飛越曼哈頓，返回機場。國家運輸安全委員會（NTSB）目前已經展開調查，釐清事故原因，包括麥科馬克為何決定在惡劣天氣下飛行，以及在飛入曼哈頓前，是否有依規定向拉瓜地亞塔台取得許可。
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