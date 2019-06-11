精準醫療 聯邦健康研究招募亞裔

2019-06-11 13:06 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／馬州報導



國家衛生研究院(NIH)的「All of Us」研究項目推出一周年之際，項目方正加強亞裔社區的宣傳，以彌補亞裔數據不足、無法充分反應各族裔健康與治療現實的問題。

「All of Us」為NIH推出的大型研究項目，旨在幫助研究人員了解各族裔民眾為何生病、如何保持健康。自去年5月推出以來，已有18萬人參與，並與100多家認證機構合作，吸引更多人參與。

該項目計畫讓75%的參與者，來自以往在生物醫療研究領域未被充分代表的社區，並讓50%的參與者來自少數族裔群體。過去的研究多以白人為主，並假定各族裔的治療過程完全一致。然而各族裔因不同原因，面對疾病的反應可能會有很大差別。

亞裔社區作為全美增速最快的族裔，目前仍是該項目的數據薄弱環節。該項目指出，當下精準醫療已成主流，它綜合考慮病患的居住地、職業、家族病史等各項因素，以便找出最優治療方案；同時醫生也意識到病人和治療的差異性，哪怕是同一種疾病，也可能有不同的治療方案。

因此，「All of Us」希望招募到不同族裔人群的參與者，以便協助精準醫療和促進各族裔健康。加入「All of Us」項目者，需提供有關健康、生活習慣和環境的相關信息。該項目將持續至少十年，有助革新未來醫生治療病人的方式，亞裔社區也可透過該項目積極參與人類健康衛生的研究。民眾可從項目官網或本地醫療健保公營機構登記。