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維州「戀人之州」歡慶50年 讓遊客尋寶找「愛」

2019-06-11 13:05世界日報 記者羅曉媛／維州報導

羅曉媛
羅曉媛
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維州州長諾譚(Ralph Northam)10日表示，2018年維州旅遊業的境內遊客消費260億元，比2017年增長4.4%。旅遊業作為維州第五大雇主，去年支持了23萬4000份工作崗位，支薪61億元，並為州政府帶來18億元稅收，也比2017年增長2.9%。

根據維州旅遊公司(Virginia Tourism Corporation)數據，去年來維州的遊客消費260億元，相當於國內遊客每天消費7100萬元。州長諾譚表示，維州的旅遊業繼續透過刺激經濟、創造就業機會來轉型社區。今年也恰逢維州使用「戀人之州」(Virginia is for Lovers)推廣的50周年，這是全美使用最久的旅遊推廣口號，紐約的「我愛紐約」(I ‘Heart’ NY)要到明年才滿50年。

諾譚表示，下一個50年，維州將邀請來自全美和全世界的遊客探索為何維吉尼亞是戀人之州。1969年，當時還叫「Martin & Wolz」的里奇蒙本土廣告公司開創了「戀人之州」的推廣口號，當年的旅遊消費約13億元，算上通貨膨脹率，相當於今天的86億元。

為了慶祝「戀人之州」的50周年，維州成百上千的旅遊勝地將參與這場「50 Years of LOVE」的慶祝活動。具體時間從6月21日到8月10日，本地商家、旅遊業者將結合自身特色推出特別活動，從戀人版貯藏啤酒到致敬1969年的美食新菜式，從以1969為主題的本土競賽到獻愛心等，展現「戀人之州」文化。

期間遊客還可在維州各地參加「LOVEwork」的「尋寶」活動，尋找「LOVE」字樣的雕塑，其他詳情可關注網站

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