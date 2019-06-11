紐約市成立顧問組 明年公車提速25%

2019-06-11 12:21 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



紐約市長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布成立「改善公車行動計畫」(Better Buses Action Plan)顧問組，來自市府、大都會運輸署(MTA)、民選官員、交通維權團體等的顧問組成員，將集思廣益改善公車交通，目標是在2020年底將全市公車運行速度提升25%。

數據顯示，紐約市乘坐公車的通勤客數量是全國其他城市平均水平的2.5倍，然而公車運行速度卻是全國最低，目前平均速度僅為每小時8哩；而且在全市人口逐年增加的情況下，公車的乘坐率過去四年卻一路下降了13%。

作為「改善公車行動計畫」的一部分，市交通局已確定了20個改善公車運行時間的項目，建設了長達111哩的公車專用道，並在300個十字路口讓公車優先行駛且加強執法；而「改善公車行動計畫」將在此基礎上，每年再新增十到15哩的公車道，並由MTA對公車系統重新設計。

市交通局局長創滕伯格(Polly Trottenberg)、市捷運局局長拜福特(Andy Byford)、布碌崙(布魯克林)州眾議員卡洛(Robert Carroll)加入「改善公車行動計畫」顧問組，其他成員則來自市長殘障人士辦公室、紐約社區服務協會、乘客聯盟等社區和維權組織。

白思豪表示：「我們正在採取行動，盡量節省紐約市民的通勤時間；在全市通勤客的指導下，相信這個顧問組能出台更有創造性的解決辦法，讓全市公車提速。」

作為顧問組的啟動儀式，顧問組成員10日在布碌崙乘坐B35公車，這條公車線路也是「改善公車行動計畫」的重點改善項目；B35公車線路從布朗斯維爾(Brownsville)到日落公園(Sunset Park)，其早晚高峰運行速度僅為每小時4.9哩和3.6哩，是全市速度最慢的公車，市交通局計畫在B35公車主要運行線路教堂大道(Church Ave.)上，修建專為公車道設計的路台，方便公車行駛。