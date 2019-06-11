公立大學禁問學生移民身分 紐約州參議會過關

2019-06-11 12:21 世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導



紐約州參議會日前通過S2550號提案，限制州內公立大學詢問學生移民身分，以免聯邦政府藉此驅逐移民學生；提案者州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)10日表示，無論學生是否有合法身分，學校都應成為學生的避風港，「一旦提案成法，可為廣大移民學生提供保護」。

州參議會日前以40票贊成、22票反對通過該提案，指出除非聯邦法律要求、法院命令或學生欲向政府申請學費或經濟援助，凡屬紐約市立大學(CUNY)及紐約州立大學(SUNY)體系的校務工作者，均不可向學生詢問是否為難民身分、或來自特定國家的移民身分及狀況等具體細節，以防聯邦政府藉此取得資訊、驅逐移民學生。

史塔文斯基表示，通過禁止公立大學詢問學生移民身分，可實現當初她承諾提供所有紐約學生都可享有的受教權、可負擔學費、以及擁有良好品質的教育，其也包括無證移民學生；「無論學生是否來自穆斯林占多數的國家、是否取得適當移民身分，學校本該為每位學生提供避風港，保障移民學子安全」。

史塔文斯基也說，紐約州立大學的2萬2140名國際學生中，有來自七個特定國家的320名學生被列在旅行禁令名單(travel ban list)上，而市立大學的8881名外國學生中，也有約120名學生受旅行禁令限制。

她認為紐約的高等教育機構應積極栽培這些表現優異的移民學生，他們將改善美國經濟，並大大影響國家未來的發展，學校不要成為監視學生的機制。

「紐約一直是人權進步方面的領導者」，史塔文斯基說，在包容多元移民，紐約更應成為世界領導者，在教育體系中不分種族、宗教、民族血統來包容學生。

此提案在州眾議會由州眾議員李羅莎(Nily Rozic)提案。