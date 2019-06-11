無證客申辦駕照 逾半紐約州民反對

2019-06-11 12:20 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



根據一份最新民調，仍有超過半數紐約州民反對州議會通過允許無證移民可申辦駕照的「綠燈紐約」法案(Green Light NY Bill)；但紐約移民聯盟(New York Immigrant Coalition)表示，反對人數已比3月大幅下降，希望擴大宣傳該法案，也呼籲州議會盡快通過。

西耶納學院(Siena College)10日公布的民調顯示，紐約州有41%的民眾支持給無證移民發駕照，但反對者達到55%；其中民主黨中有53%支持、39%反對，共和黨中的反對者比率高達82%。

紐約移民聯盟行政總監崔慶漢(Steve Choi)表示，駕照對無證移民獲公平對待、經濟正義和紐約州道路安全非常重要，紐約州必須加大力度宣傳，才能讓更多民眾明白這一點；雖仍有逾半民眾反對給無證移民發駕照，但他說反對者比率已比3月下降8個百分點，其中白人反對者的比率下降了兩位數，而支持「綠燈紐約」法案的非洲裔和西語裔民眾則高達60%，鄉村地區的支持率增長13%。

崔慶漢說，當民調結論不佳時，民選官員更應帶領紐約州前進；而且另有一項調查顯示，如果政府能 對民眾正確解釋該法案，該法案的支持率將達到63%，希望州長葛謨(Andrew Cuomo)、參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)能做出正確選擇，確保法案在本次會期通過。

「綠燈紐約」法案由州眾議員克萊斯波(Marcos Crespo)提出，預計將為州政府和各縣財政每年增加5700萬元稅費收入，以及因更多人申請駕照、買車、註冊車輛而帶來的2600萬元一次性收入；預計州眾議會本周將通過該法案，但州參議會至今未做出決策。