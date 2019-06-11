影／疑遭夫殺害 逾百勒鎮居民鮮花悼念蔡申

2019-06-11 12:20 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



逾百名勒星頓華洋居民9日傍晚集聚在該鎮Hastings公園追悼兩周前被發現死在車中的49歲華人居民蔡申，許多朋友和更多不認識蔡申的社區人士，在蔡申遺照前獻上白色康乃馨，在捐款箱中放進支票和現金捐款。

由勒鎮社區聯盟發起組織的活動，有勒鎮華協(CAAL)、華盟(CALex)義工協助舉辦；在公園小斜坡草地上，蔡申的遺照前，有白花圈出的大心形，陸續到來的社區人士將長莖康乃馨整齊擺放在其中，以行動和沈思表達紀念與哀悼。

華人聖經教會詩班以中英文獻詩「Amazing Grace」，並帶領大家齊唱兼有虔誠祈祝與撫慰人心的歌曲；有人強忍悲傷，有人不住拭淚。

兩周前，蔡申被友人發現死在停在高中旁的大街上；一周後，她的丈夫孫紅岩被捕。據檢方和法院資料，正在辦離婚的孫紅岩與蔡申曾有爭吵和肢體衝突；蔡申因「機械窒息」而死；涉嫌移放遺體在大街上，以誤導偵查的孫紅岩已被收押，並不准交保。

活動組織者Valerie Overton說，有時悲慘事件會掩蓋死者個人；舉辦活動的目的是紀念蔡申、慶祝她的生命。

勒星頓華人協會王華說，蔡申善良開朗、多才多藝，認識她的朋友十分幸運；華人聖經教會主任牧師潘儒達說，蔡申兩年前受洗，熱心參與團契和服務。

與蔡申同一團契的楊寧說，她是專業女性，但經常學手藝、帶美食與大家分享；包括事發那晚，蔡申總是團契發出通知後第一個響應的人；他說，那晚自己8時發團契聚會通知， 蔡申9時第一個回應「會參加」，未料不多時就發生悲劇。

在圖館工作的戴寰說，蔡申剛搬到勒鎮後，到圖館表示「喜歡這裡」，要捐100本書給圖書館；之後介紹她去華人教會，也經常聯絡聊天；「她想結束中國的事業，在勒鎮過恬靜的生活，未料竟發生大悲劇」，「真是不捨！ 」

默默站在人群中，徐賡南、蕭洵美說，並不認識蔡申，但鎮上華人發生不幸，想來支持；許多友人說，事發至今仍不敢相信，至今還沒有整理好心情，無法談論有關蔡申的事。

蔡申追思會將於6月15日(周六)上午9時，在華人聖經教會(149 Old Springs St., Lexington)舉行；勒星頓鎮13日(周四)晚7時，將於Cary樓(1605 Mass. Ave., Lexington)舉辦有中文翻譯的「社區對話」活動，包括對蔡申遇害的哀思、如何調理悲傷情、了解家暴和尋求協助。