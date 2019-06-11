駭客冒充微軟員工 芝夫婦失金2.5萬

2019-06-11 11:08 世界日報 編譯中心／綜合報導



一名電腦駭客假冒科技巨頭「微軟(Microsoft)」公司技術人員，打電話給消費者表示要提供退款，沒想到是藉此取得對方遠距登入電腦權限，再從對方銀行帳戶取走存款，芝城一對夫婦因此受騙損失近2.5萬。

「他們非常聰明，只要按一下鍵就能進入你的電腦，找出密碼」受騙者艾斯黛兒(Nancy Isdale)和丈夫喬治(George)說，他們被騙取走2.46萬前，一直以為從微軟公司要退款給他們。

受害夫婦表示，這名自稱肖恩(Sean)的駭客打電話給他們說，他代表微軟要向兩人退還400元，沒想到「肖恩」是藉退款之名，讓他們「打開」電腦後門，讓歹徒可以遠距取得電腦內的銀行帳號和密碼。

「一旦他們進入電腦，你可以看到鼠標在動」喬治說，騙子謊稱幫他們建立銀行帳戶的網路使用權，實際上卻「通過網上銀行取走我們的錢，存入他們的支票帳戶」。

艾斯黛兒說，「肖恩」藉此手法從她的儲蓄帳戶取出近2.5萬元，先轉到喬治的支票帳戶，然後再謊稱錯把2.5萬元當400元轉給了喬治，要求喬治轉回2.46萬元。

艾斯黛兒說，由於「肖恩」演得很入戲，夫妻二人最終受到誤導，把辛苦掙來的血汗錢電匯給該名騙子。

艾斯黛兒表示，由於對方義正言辭聲稱2.5萬是微軟的錢，他們不能盜走，才會讓不想觸法的夫妻信以為真，事後騙子又打電話要求夫妻多匯4萬，所幸森林公園(Forest Park)的一家銀行發現有異而出面阻止夫婦兩人，第二筆匯款才得以救回。

事後駭客還在兩人的銀行帳戶留下取笑他們的語音郵件，留言說「你們這些白癡、傻瓜，我們已經偷走2.4萬了，哈哈哈哈哈」。

微軟官網表示，若不小心匯款給騙子，可在72小時內向FBI報告，就有機會追回被騙錢財；微軟也指出，該公司任何技術人員都不會致電告知退款，也不會通過遠距進入客戶電腦方式修復系統，大家應自行提高警覺。

防騙小貼士

1.微軟等合法科技公司不會打電話給你提供幫助；

2.合法的科技公司永遠不會要求你提供銀行或個人信息；

3.對於電腦上任何「修復電腦」的彈出窗口需謹慎對待；

4.不要讓「科技」公司遠距登入你的電腦；

5.若不小心受騙，在72小時內向FBI和ic3.gov提交報告，就有機會會把錢追回。