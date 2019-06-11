州警來電有詐 華女大生回撥險上當

2019-06-11 11:09 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



繼佯裝來自領館電話「詐」遍華人社區後，近日又出現自稱州警透過電話，要求民眾提供個人資料的詐騙案件，芝加哥第九警分局7日提醒，儘管手機來電號碼顯示為「警察辦公室」，但不論市警或州警不會直接以電話聯繫個人，更不會要求提供銀行帳號，如接獲類似來電，務必直接掛斷。

根據第九警分局報案紀錄，一名在伊利諾州就讀大學的華人女學生，日前接到一通陌生號碼的來電，她第一次並沒有接，但隨即又來電第二次，女學生警覺性先到網路查詢該電話號碼出處，發現是伊利諾州州警辦公室，擔心真的有重要事情，因此主動回撥該號碼。

接電話者告訴女學生，他們在一起在德州發生的汽車盜竊集團案件中，發現女學生的名字在列，因此必須核對她的出生日期、社安號，以釐清她是否涉入該不法集團，對方還要求她提供銀行帳號備查。

女學生一開始信以為真，直接給了出生年月日及社安號，但等對方還要銀行帳號後心生警惕直接掛了電話，不久後向警局報警。

第九警分局表示，多數詐騙案件中，冒充警察或執法官員的歹徒用恐嚇或威脅言詞誘騙受害人上鉤，例如宣稱他們將被逮捕或資產將被凍結等；許多詐騙者更把自己發話的電話號碼變造為政府機構的真實號碼，顯示在受害人手機上，冒充市警的歹徒更使用當地分局警員的真實姓名。

警方說，任何執法機構都不會直接聯繫個人，更不會要求民眾通過電話提供付款信息，民眾如果接到此類電話，應立刻掛斷。