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川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29聯合新聞網 文章提供／遠見

卡巴斯基創辦人暨執行長尤金・卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。 圖片...
卡巴斯基創辦人暨執行長尤金・卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。 圖片提供／遠見
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愈演愈烈的中美貿易戰，規模已升高至科技冷戰。在川普大動作封殺華為之前，俄國卡巴斯基實驗室，也曾因其生產的防毒軟體可能成為「通俄門」，而面臨相同命運。創辦人尤金選在瑞士等地成立透明中心、公開程式碼的策略，究竟能不能奏效？

一種新型態的冷戰，正在上演

《經濟學人》日前以此為標題，製作了16頁的專題報導，形容美國、中國兩頭巨象接連出招，導致雙方貿易戰不斷升溫。各有盤算的華府、北京，在這場戰事中，不但無法創造雙贏，最終也沒有贏家。

尤其，美國總統川普（Donald Trump）大動作封殺華為，Google也隨即聲明，將停止與華為的部分合作業務，除波及台灣供應鏈，也引起後續效應。中華電信、台灣大哥大等電信業者宣布，通路將不引進華為新款手機，現有庫存賣完後，也不再進貨。

川普如此封殺外國企業，其實不是頭一遭。2017年9月起，他頒布行政命令、簽署法案，嚴禁聯邦政府所有機關，使用俄國卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab，簡稱卡巴斯基）的防毒軟體。

美國政府擔心的是，卡巴斯基接受俄國政府資助，透過防毒軟體蒐集情資，形同一道「通俄門」。美國民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）當時直言，卡巴斯基的軟體，對美國國安構成「重大風險」。

卡巴斯基遭美封殺，創辦人尤金：單純政治問題

「這是很單純的區域政治問題。」卡巴斯基創辦人暨執行長尤金・卡巴斯基（Eugene Kaspersky）接受《遠見》專訪時，不疾不徐地解釋，卡巴斯基夾在關係微妙的美、俄兩國間「比較難做人」。

事實上，卡巴斯基受到白宮質疑，不是沒有原因。回顧尤金的成長背景，他16歲時，進入前蘇聯國家安全委員會（KGB）資助的密碼學、電信與電腦科學研究所唸書；畢業後，成為蘇聯軍方的軟體工程師。

1989年，尤金服役期間，他的電腦感染Cascade病毒；此後，蒐集病毒、開發防毒程式，就成了他的興趣。一位友人形容，尤金抓病毒成癮，每當發現一種新型病毒，就會坐在電腦前20小時。

雖然，尤金再三強調，卡巴斯基與俄國軍方無往來，也不是克里姆林宮用以監控他國的跳板，甚至願在美國開發部分產品，但美國政府考量尤金的經歷，認為他與俄國情資單位仍有連結，始終不願埋單。

尤金過去接受《金融時報》採訪時直言，他曾與俄國警方、聯邦安全局（FSB）合作，揪出資安罪犯，「這跟微軟（Microsoft）、Google與美國政府合作一樣，但這在美國似乎是愛國的表現。」

在美國營收衰退25％、中東、非洲等地成長27％

去年，卡巴斯基在美國市場的營收，下跌25％，「並非百分之百都沒了，表示我們在美國還是維持部分生意。」尤金說，卡巴斯基被封殺前，與美國政府、大型企業的商業往來少之又少，「基本上對我們沒有影響。」

安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤指出，防毒軟體，猶如一國在網路世界的防禦性武器，「某個層面，還是跟地緣政治高度相關，」美國企業不買卡巴斯基產品「很正常」。

的確，相對於美國，卡巴斯基去年在中東、土耳其與非洲等地的銷售額，成長27％，全球總營收約7.26億美元（約合217.8億台幣）。過去三年，年營收成長率皆有個位數的增長。

至於美國政府的指控，謝昀澤分析，各國都有透過網路進行間諜活動，從各式軟體到硬體，「都是各國互相指控的（入侵）管道，但真正人贓俱獲的很少。」

「從客觀因素、各式報導，還有一些官方組織的研究顯示，（指控卡巴斯基為俄國政府做事）都是no evidence（沒有證據）。」安侯企業管理數位安全實驗室主管林大馗觀察。

在瑞士、西班牙成立透明中心以自清

坐而言不如起而行，尤金心想，何不以實際行動自清？2017年10月，卡巴斯基發起全球透明度倡議（Global Transparency Initiative），陸續在瑞士蘇黎世、西班牙馬德里成立透明中心，下個據點可能落腳東南亞。

該中心提供軟體開發文件、產品程式碼、威脅偵測規則資料庫，雲端服務的程式碼等等，允許第三方或各國政府組織，在簽署保密協定後分析、稽核。連軟體的生產線、處理用戶資料的伺服器，也一併移至瑞士。

謝昀澤認為，對被質疑方來說，「這是滿科學的洗刷方式，我們不是百分之百認可，但這是正面的做法。」無獨有偶，華為也曾在英國、德國等地設立類似的中心，但林大馗強調，華為事件更多是政治因素，不能以此評斷透明中心的成效。

「不只俄國，我們也沒有獲得任何國家的支持。」尤金說，除設立透明中心，卡巴斯基也展開「全球政府合作計畫」，與國際刑警組織（INTERPOL）、電腦緊急應變小組（CERT），以及工控相關單位合作，提供各國政府、企業，團隊所偵測到的資安威脅、人才培訓等。

林大馗觀察，卡巴斯基「很專注做威脅偵測的部分。」好比2010年的伊朗駭客戰爭，卡巴斯基當時即辨識、破解惡意程式震網（Stuxnet），並指出該程式可能由某國政府支持，以伊朗的核電設施為目標。《連線》雜誌後來報導，其開發者正是美國國安局與以色列。

無論是設立透明中心，或是與全球政府合作的計畫，在在顯示尤金想贏回市場信任的決心。只是，在全球政經局勢動盪的當下，卡巴斯基也很難不被影響。

（作者／蔡立勳 攝影／陳之俊 本文出自2019.06.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

通俄門國安局川普冷戰蘇聯

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