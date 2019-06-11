北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35 世界日報 編譯組╱宇洛縣9日電



北加州宇洛縣山火延燒迅速，截至9日下午，火場面積已擴大為2220畝。（電視新聞截圖） 分享 facebook

美國北加州宇洛縣（Yolo County）山火延燒迅速，9日下午火場面積已經擴大為2220畝。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，這場被稱為「桑德大火」（Sand Fire）的山火靠近宇洛縣羅姆齊（Rumsey），截至9日下午4時，因受強風吹襲，火場面積擴大為2220畝，僅20%被撲滅，這是北加州今年到目前為止最大山火。

森林防火廳發言人鮑爾斯（Will Powers）表示，當局已經出動38部消防車和5架直升機，在地面與空中同時進行搶救。當局8日起開始撤離火場附近居民，目前將他們安置在艾斯巴托（Esparto）童子軍營房。據了解，鄰近的縣市都可以看見火場傳出的煙霧，甚至舊金山以南80哩的夕陽都被煙霧所籠罩。

離加州首府沙加緬度約1小時車程的農業區卡佩谷（Capay Valley）目前正受到桑德大火的威脅。位於大火撤離區內的Full Belly農場主人穆勒（Paul Muller）表示，8日強勁的北風本來將大火往羅姆齊和櫻桃鎮（Guinda）推進，但後來轉往西部的山區延燒。

避免遭強風破壞的電力設備造成火災，太平洋瓦電（PG&E）8日從上午6時到下午4時對納巴縣、蘇諾瑪縣和宇洛縣部分地區進行斷電。太平洋瓦電表示，一旦確認輸電線是否有任何天氣候造成的損害後，就會恢復供電。此外，到9日下午4時30分為止，太平洋瓦電已恢復布特縣（Butte County）80%用戶的供電，宇巴縣（Yuba County）則已全面恢復供電。

灣區周末也發生多起較小的野火。森林防火廳表示，9日下午，南聖荷西101公路附近發生火警，起火點在Malech Road和Bailey Road地區，迅速從20畝擴大成75畝，目前70%已獲撲滅。