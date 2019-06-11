親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28世界日報 記者張晨、劭冰如／即時報導

一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影)
一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影)
分享
一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影)
一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影)
分享

今天下午一架直升機墜毀在曼哈頓市中心一座摩天大樓的屋頂上，飛行員當場死亡。

事故發生在下午2點左右。 事故大約20分鐘後，現場對記者發表講話的州長葛謨說，這場意外引發了火災，但已得到控制，沒有其他傷亡報告。

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人凱薩琳‧柏根（Kathleen Bergen）表示，直升機上除了駕駛，沒有其他乘客。

事件發生在靠近洛克菲勒中心和時代廣場之處，救援車輛趕到了大樓，引起周邊民眾對911恐怖事件的記憶，但官員們表示沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

事故地點在曼哈頓第七大道787號。被撞擊的54層高摩天大樓名為AXA Equitable Center，是著名的法國海鮮餐廳Le Bernardin的所在地。事發時下著大雨並有濃霧，官員說，目前還不清楚為什麼飛行員試圖降落在那裡。

總統川普在推特上說，他已被告知墜機事故。

直升機攝影摩天大樓恐怖主義

相關新聞

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

19民主黨參選人愛州發表政見 拜登未出席

2019-06-10 17:17

波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15

愛州民主黨總統初選民調：白登領先縮小 華倫聲勢漲

2019-06-10 17:14

川普是否妨礙司法問題 眾院本周聽證

2019-06-10 17:14

紅襪傳奇遭槍擊！「老爹」歐提茲重傷，術後傷勢穩定

2019-06-10 16:19

爭2020大選提名戰川普 民主黨愛州大會師

2019-06-10 15:00

洛城同志遊行祝賀台灣 「在中國不可能穿這樣」

2019-06-10 14:24

美法關係GG？ 川普和馬克宏種的「情誼之樹」死了！

2019-06-10 12:39
看更多

熱門文章

情侶野地恩愛響尾蛇在旁 警喊別動男狂奔放生女友

2019-06-10 09:43

外媒：美中可能在大陸唯一海外軍事基地 爆發意外衝突

2019-06-10 09:01

21歲男玩交友App遇真愛 訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

2019-06-10 10:50

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

kiss出人命！女友「種草莓」 澳男突暴斃身亡

2019-06-10 10:31

WSJ：白宮預算辦公室主任請求 延後實施對華為設限

2019-06-10 07:37

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 13:41

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀

2019-06-10 10:00

美科技大廠致函商務部：華為禁令恐危及美國國安

2019-06-10 10:53

5歲女小腸被泳池吸出 10年未進食近況曝光

2019-06-10 12:35

今日開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-10 08:13

安倍晉三還沒下台 高顏值接班人已經呼之欲出

2019-06-10 13:42

想月經提早完 少女自製「真空吸取器」吸陰道致血崩

2019-06-10 11:00

貿易戰升高 中國大陸擴至外交戰線

2019-06-10 14:37

美國中東盟友不跟進封殺華為 沙國貿易部長：開放市場

2019-06-10 08:58

WSJ：白宮預算官員 請求延後執行華為禁令

2019-06-10 08:28

美法關係GG？ 川普和馬克宏種的「情誼之樹」死了！

2019-06-10 12:39

避關稅轉銷越南到美國？ 越南表示將重懲這些中國商品

2019-06-10 12:31

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21

芥末醬和番茄醬都不稀奇 老外現在最「哈」這種醬料

2019-06-10 23:19

研究：Google去年利用新聞 賺了近1500億元

2019-06-10 12:47

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

美國科技大廠致函商務部：禁華為恐危害國家安全

2019-06-10 14:35

日本F-35A墜機調查 失事前時速達1100公里

2019-06-10 16:00

洛城同志遊行祝賀台灣 「在中國不可能穿這樣」

2019-06-10 14:24

日本F35-A戰機事故原因：飛行員空間迷向

2019-06-10 14:18

日本F-35墜毀排除機件故障 研判飛官空間迷向

2019-06-10 13:38

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

中國封鎖華郵、衛報網站 打入防火長城黑名單

2019-06-10 11:28

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

美財長：美中若達協議 川普可能對華為鬆綁

2019-06-10 14:24

AMD inside 下一代的Xbox遊戲機處理速度將強大四倍

2019-06-10 08:32

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top