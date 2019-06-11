直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28 世界日報 記者張晨、劭冰如／即時報導



一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影) 分享 facebook 一輛直升機10日撞上位於第7大道787號的曼哈頓大樓。(記者張晨/攝影) 分享 facebook

今天下午一架直升機墜毀在曼哈頓市中心一座摩天大樓的屋頂上，飛行員當場死亡。

事故發生在下午2點左右。 事故大約20分鐘後，現場對記者發表講話的州長葛謨說，這場意外引發了火災，但已得到控制，沒有其他傷亡報告。

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人凱薩琳‧柏根（Kathleen Bergen）表示，直升機上除了駕駛，沒有其他乘客。

事件發生在靠近洛克菲勒中心和時代廣場之處，救援車輛趕到了大樓，引起周邊民眾對911恐怖事件的記憶，但官員們表示沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

事故地點在曼哈頓第七大道787號。被撞擊的54層高摩天大樓名為AXA Equitable Center，是著名的法國海鮮餐廳Le Bernardin的所在地。事發時下著大雨並有濃霧，官員說，目前還不清楚為什麼飛行員試圖降落在那裡。

總統川普在推特上說，他已被告知墜機事故。