直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

今天下午一架直升機墜毀在曼哈頓市中心一座摩天大樓的屋頂上,飛行員當場死亡。

事故發生在下午2點左右。 事故大約20分鐘後,現場對記者發表講話的州長葛謨說,這場意外引發了火災,但已得到控制,沒有其他傷亡報告。

美國聯邦航空管理局(FAA)發言人凱薩琳‧柏根(Kathleen Bergen)表示,直升機上除了駕駛,沒有其他乘客。

事件發生在靠近洛克菲勒中心和時代廣場之處,救援車輛趕到了大樓,引起周邊民眾對911恐怖事件的記憶,但官員們表示沒有跡象顯示與恐怖主義有關。

事故地點在曼哈頓第七大道787號。被撞擊的54層高摩天大樓名為AXA Equitable Center,是著名的法國海鮮餐廳Le Bernardin的所在地。事發時下著大雨並有濃霧,官員說,目前還不清楚為什麼飛行員試圖降落在那裡。

總統川普在推特上說,他已被告知墜機事故。

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.