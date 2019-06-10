美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，全美近300萬名學生因沒有家用網路或電腦，影響課業。這些學生在學校有電腦和網路可用。但回到家，因缺乏寬頻網路服務、收不到手機訊號或負擔不起網路費用等因素，造成學生學習障礙。

美聯社根據人口普查數據分析顯示，估計有17%的美國學生無法在家中使用電腦，還有18%的學生無法在家中使用寬頻網路。

美國康乃狄克州哈特福一名高中生芮根．拜爾德由於家中沒有電腦和網路，查資料寫報告成為挑戰。她只能靠她的智慧手機，在小小的螢幕上切換網頁找資料，用雙手拇指打報告，一旦遇上問題無法線上繳交報告時，就只能用手寫。

她說：「至少我不是一無所有。」

直到幾年前，拜爾德的學校才給每位學生配備一台能在學校上網的筆記型電腦。但這項計畫有個問題，在學校所在的哈特福市北區，有家用網路的家庭不到一半。

學區、地方政府和其他的一些機關試圖提供協助。學區在巴士上安裝無線網路和出租熱點。許多社區的餐廳和其他業者提供無線網路給學生使用，其他一些機關利用閒置的電視頻率提供網路連線。一些學生在學校的停車場、圖書館或餐廳等任何能找到網路信號的地方寫作業。

這種情況不利學業。有家用網路的學生，往往在閱讀、數學和科學得分較高，所謂「家庭作業鴻溝」在很多方面反應窮苦和弱勢學生的教育障礙。

沒有家用網路的學生多半是有色人種、來自低收入家庭或家長教育水平不高。研究哈特福北區非裔聚居區網路取得障礙的巴特勒表示，這種劣勢對弱勢學生是種不公義。

學校行政人員表示，他們試著讓學校變成一個比較溫馨的地方，提供課後晚餐計畫、鼓勵學生留在學校使用網路，一些老師會撥出上課時間讓學生完成需要使用網路的作業。

英文老師莊士敦表示，她也試著用智慧型手機應用程式結合教學計畫，改回紙本和黑板教學並非選項。她說：「我的班上總有些學生問我：『老師，不能給我紙本就好了嗎？』，而我回答：『呃不，我真的需要你熟悉這種科技，因為它不會消失。』」

聯邦教育部門今年5月發布一項2017年的調查顯示，家中有學齡孩子卻沒有網路的家戶中，三分之一表示費用是主要因素。這項調查發現，雖然沒有家用網路的比率逐漸下降，但都會區仍有14%、非都會區有18%家庭仍無家用網路。

在密西西比州北部鄉村地區，由於基礎設施問題，就算花錢也難以取得可靠的家用網路。在當地馬班鎮的東韋伯斯特高中，助理校長史迪漢的四個兒子也只能到該校圖書館使用網路做作業。他們家距離手機基地台太遠，收不到信號，即使在房子附近建造天線也一樣。該鎮294個家庭中有三分之一沒有電腦，將近一半家庭沒有網路。