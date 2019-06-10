川普是否妨礙司法問題 眾院本周聽證

2019-06-10 17:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合9日電



美國總統川普。法新社 分享 facebook 眾院民主黨本周將舉行兩場聽證和一次全體表決，聽證將圍繞特別檢察官穆勒調查報告產生的疑點，重點是對俄羅斯的調查和川普總統妨礙司法的問題，表決是將授權司法和情報兩個委員會更大的權力，可對川普政府拒不理會國會的傳票採取強制執行的措施。

眾院民主黨人決定聽證，是凸顯川普的競選團隊與俄羅斯有聯繫，和引起民眾關注川普妨礙司法調查，部分民主黨人希望最終可發展到彈劾的程度。

眾院司法委員會10日將聽證川普妨礙司法，情報委員會12日的聽證將從反間諜的角度，審議俄羅斯對選舉的干預。穆勒稱他沒有足夠的證據指控川普競選團隊與俄羅斯勾結，但他表示，他不能確定川普沒有妨礙司法。

眾院11日將安排全體表決，就司法部長巴維理和白宮前顧問麥甘恩藐視國會的問題進行投票。巴維理和麥甘恩拒不理會眾院要他們到國會作證的傳票，巴維理不理睬國會要他提交未經刪減的穆勒報告和相關文件，麥甘恩是拒不提交文件，也不到眾院司法委員會作證。

根據眾院即將表決的決議案，眾院司法和情報兩個委員會的主席今後將更易於把川普政府告上法院，未來可無需經眾院全體表決，只要在委員會得到五人同意，就可採取法律行動，以強制執行所發出的傳票。鑑於川普表示將不理會眾院的所有傳票，民主黨領袖希望，眾院今後可避免無休止地表決川普無視國會傳票的問題。

民主黨人要求眾院議長南西·波洛西立刻啟動彈劾程序，眾院本周的聽證和表決，將有助於緩和波洛西面臨的壓力。波洛西拒絕啟動彈劾，而是認為應對川普展開全面調查。她上周表示，她寧願看到川普敗選和坐牢，而不僅是被彈劾。

國會民主黨眾議員拉斯金表示，事態在向正確的方向發展，他感到欣慰，美國民眾將看清川普無法無天的嘴臉。