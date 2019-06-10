波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合9日電



眾院議長南西·波洛西希望把川普總統卸任後「坐牢」的說法，似乎開始得到民主黨總統參選人的呼應，前國會眾議員歐洛克(Beto ORourke)9日表示，他相信川普已犯罪，應被追究。

歐洛克在ABC電視台「本周」節目說：「川普的行為就是犯罪，我們從特別檢察官穆勒的調查報告中即可看到。但我認為，他的犯罪遠不止我們從穆勒報告中所看到的。」

國會民主黨眾議員西西林(David Cicilline)在福斯周日新聞節目說，穆勒調查報告的特別之處，表明了川普的所為就是犯罪。在被問到眾院議長波洛西希望看到川普坐牢時，西西林說：「我對她的話沒有任何疑問，眾院司法委員會現在要承擔起監督職責，以便向美國人表明，沒有任何人能超越法律之上。」西西林是司法委員會的成員，他表示，委員會將查出真相。

波洛西上周在民主黨的一次內部會議上說，她寧願看到川普坐牢，也不願他被彈劾。但眾院司法委員會主席納德勒認為，應立刻啟動對川普的彈劾調查，而波洛西則不主張彈劾。波洛西表示，民主黨人不應尋求彈劾，因為民主黨處於2020年可把川普趕下台的有利位置，通過選舉就能讓他下台，然後提出起訴。

波洛西是在會晤眾院各委員會的民主黨主席時，做出上述表示。波洛西的發言人說，議長和委員會各位主席都認為，民主黨應保留各種選項，還要對穆勒報告中發現的川普貪腐和濫權行為舉行聽證。

西西林表示，穆勒報告提到，川普指示他的顧問麥甘提議炒掉穆勒，然後又予以否認，並指使人向司法部長施壓，以便對穆勒的調查加以限制，穆勒的報告還提到川普妨礙司法的其他許多問題。

西西林說：「妨礙司法顯然是應被彈劾的的刑事罪，也將是眾院司法委員會10日聽證的重點。」