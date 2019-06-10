19民主黨參選人愛州發表政見 拜登未出席

2019-06-10 17:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合9日電



19位民主黨總統參選人9日同時在愛阿華州發表政見，聲勢浩大。目前民調大幅領先的參選人前副總統拜登沒有出席，卻受到部分黨內對手的隱晦批評。但多數參選人的知名度普遍太低，甚至有九人，民調比率未破零，顯示要突破提名的瓶頸不易。

華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)使用五分鐘時間向全國和紐約州宣傳普世基本收入的概念，他希望政府每月給予每個成人1000元。

楊安澤認為，科技將會取代工人，國家需要經濟支持國民。他說：「川普今天成為我們的總統，是因他解決問題，但他沒有我們需要的解決方案。」

19位參選人在各自五分鐘的發言中，向愛州1400位民主黨選民表達他們的競選策略，部分參選人是貶低在愛州民調領先的拜登，儘管沒有提他的名字。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯說，「老政客將無法擊敗川普總統。」他在發言中說：「用心良苦的參選人認為，他們在競選中採取誰也不得罪的中間路線，而這種誰都不得罪的策略其實什麼都改變不了。」桑德斯指出，這是一種失敗的策略，可導致川普成功連任。

加州國會眾議員史瓦爾(Eric Swalwell)和新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)則批評拜登在墮胎問題上的立場，他們認為，墮胎是需要保護的健保問題。

拜登的競選團隊上周證實，拜登支持禁止把聯邦資助用於墮胎的海德修正案(Hyde Amendment)，隨後受到多位黨內參選人的批評，尤其是在愛州民調開始上升的聯邦參議員伊麗莎白·華倫。加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)表示，她堅決反對繼續維護海德修正案。

華倫批評拜登時也沒有點名，而是說有的參選人是與企業領袖抱團，她表示：「我沒有花時間與大金主和企業遊說集團在一起，而是要在美國掀起草根運動。」

民主黨參選人在愛州的集會表明，他們意識到在最早初選州獲得支持的重要性，許多參選人數月前就已到過愛州。

許多參選人發表政見時，他們的助手發動支持者歡呼造勢，布克的支持者是揮舞標誌，以顯得人多勢眾，賀錦麗的助手是發出熒光棒，上面寫著「無所畏懼」，華倫的助手是向民眾發寫有「堅持」的餅乾。