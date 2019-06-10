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愛州民主黨總統初選民調：白登領先縮小 華倫聲勢漲

2019-06-10 17:14世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

愛阿華州民主黨總統初選最新民調顯示，素來領先的美國前副總統白登領先幅度縮小，聯邦參議員華倫聲勢上漲，另有九人支持率為零；候選人紛紛回應說，即使小支持度仍有勝選希望。

有線電視新聞網(CNN)和愛州「第摩因紀事報」8日晚間發布的聯合民調顯示，白登支持率以24％領先，聯邦參議員桑德斯、華倫和印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)別以16％、15％和14％跟隨在後。

2016年在該州黨團戰和喜萊莉‧柯林頓不分軒輊的桑德斯說，沒有人會獲得愛州黨團過半數支持；2016年人數少得多的競爭，都沒人過半，2020年顯然更不可能有人過半。

各項民調都顯示，桑德斯是緊跟在白登之後的亞軍，但愛州這個民調揭示「其他大咖」也緊追其後了。

僅獲2％支持的前國會眾議員歐洛克認為，目前為止一州的民調不足以「前瞻」最後結果，「如果我倚賴民調，我就不可能當上國會議員，更無法領導德州最大規模的草根運動。」

也獲2％但仍是「前六名」的聯邦參議員柯洛布查自我安慰說，她至少贏過18名競爭對手。「顯然我可以上辯論台，秋天我會參加辯論，愛阿華和其他州的選民就有機會讓我縮小差距。」

聯邦參議員賀錦麗在這個民調裡面獲7％支持， 其他就沒人獲得超過1％的支持了。

主持該民調的塞爾澤(Ann Selzer)說，本民調顯示華倫表現出色，「選民開始注意（她）了。」「這麼大的競爭場域裡，這是第一步，也就是，你得引人注意。」

包括最新加入戰局的紐約市長白思豪等九人在愛州民主黨出選民調中，支持率為零。

塞爾澤說，「到底多少人能夠持久戰，一直都是個問號。我們已經給每一個選手一切可能機會去表現，讓我們知道你有多少選民在這裡。但是，偏偏有不少人的選區真的不大。」

民調桑德斯民主黨
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