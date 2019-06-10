國安偷渡經濟 川普遭批盲目樹敵

2019-06-10 00:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／報導



美國總統川普上月在德州談論美墨邊界移民問題。（路透） 分享 facebook

紐約時報報導，美國總統川普越來越混淆國家安全與經濟安全的界線，利用手中原為打擊全球惡劣分子的強大工具，對付幾乎每一個貿易夥伴，包括墨西哥、日本、中國大陸及歐盟。部分國會議員及企業團體警告，此舉不利美國企業，且可能讓貿易行為之類爭議演變成棘手的重大爭端。

紐時指出，短短幾周內，川普就宣布歐洲及日本汽車、中國電信設備、墨西哥移民，都是美國的國家安全威脅，這給了總統職權，可透過關稅、政府黑名單及其他限制等，對外國施加經濟懲罰。

過去美國政府試圖把經濟威脅和安全威脅分別處理，川普卻刻意將兩者混在一起，把其他國家貿易作法對美國形成的危險，視同於其軍事上對美造成的危險。過去兩年，這種國家安全的擴大觀點，讓美國幾乎與每一個貿易夥伴，包括許多長期盟友，都陷入經濟戰。

彼德森國際經濟研究所資深研究員鮑恩說，對川普政府而言，「每件事都攸關國家安全」，「他們拿國家安全當徵收關稅的藉口，不這麼做的話，設關稅就違反了貿易規範。」

批評者說，這種策略讓川普避開各種防止美國及其他國家建立貿易壁壘的貿易法規，陷入無止盡的貿易戰。而把經濟安全和國家安全劃上等號，其實是有風險的，包括使美國和其他國家關係緊張，以及可能讓貿易行為之類的爭議，演變成棘手的重大爭端。

多位共和黨籍國會議員及企業團體警告，把多項性質不同又艱困的議題混為一談，會使美國與他國政府關係變糟，不利美國企業。

美國國會議員大致支持川普懲罰中國大陸，但反對美國向日本、加拿大、墨西哥及歐盟施加懲罰，他們說，此舉將傷害美國公司，長此以往將製造更大的國安問題。

川普五月十七日宣布，進口車可能損害的美國的國家安全，如果六個月內未談成協議，他將針對歐盟進口車及零件開徵關稅。達特茅斯學院貿易史專家爾文說，美國過去的貿易制裁，是在其他國家違反特定規範時出手，但現在刻意拿汽車對付歐洲盟國，「似乎是不必要的敵對」。

紐時說，川普把國家安全和經濟安全混為一談卻引發國內較少關切的國家，是中國大陸。當他決定針對兩千五百億美元中國銷美商品課徵關稅時，多數國會議員及產業團體都同意，且希望能藉經濟壓力迫使中國改變多項貿易作法。