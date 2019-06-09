雖不喜關稅當工具 但面對選戰共和黨改變立場挺川普

2019-06-09 16:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合8日電



川普以政治素人的背景進入白宮，不僅大大改變了華府政治圈生態，也使得共和黨向來支持自由貿易、厭惡關稅的基本立場悄悄鬆動。有些國會共和黨人開始支持川普以關稅迫使墨西哥正視非法移民，特別是明年面臨連任壓力的國會議員。

美聯社報導，共和黨的基本理念是小政府、自由貿易，政府干預愈少愈好，並且視關稅為加諸消費者的稅負，但許多共和黨人不太想跟川普唱反調。

共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis，北卡州)表示，若對墨西哥加徵關稅這回事在國會需要投票表決，他將支持川普，但也希望只是暫時措施，不至於繼續升高。

他說：「我們沒有人希望看到這變成長期關稅，我覺得把它拿到檯面上很公平，如果是徵收50%關稅，整個協商狀況都不一樣了。」

關稅通常是用來獲得更好條件的財經政策工具，如今卻被川普在毫不相干的移民政策上，作為談判工具，這麼做不僅與共和黨的基本理念大相逕庭，也把共和黨人推向全新的政治領域。

身為川普盟友的聯邦參議員普度(David Perdue，喬治亞州)說：「我信奉自由貿易，但我也要公平進入市場。這麼做想要改變行為，也就是需要墨西哥政府幫助我們處理如潮水般湧來的移民。」

同黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)則說：「我不喜歡這樣(關稅)，但我會支持總統，我想要邊界安全。」

支持自由市場概念的華府組織「美國人要繁榮」(Americans for Prosperity)主席菲利浦(Tim Phillips)指出，從雷根總統時期以來，共和黨內對於自由貿易的進程就「無法阻擋」，最終促使北美自由貿易協定(NAFTA)過關，但這些在川普上台後都變了。

川普想要廢除NAFTA，用重新協商的美國-加拿大-墨西哥貿易協議取而代之，問題是新協議還沒有在國會過關，川普又高調祭出關稅大砲，甚至還退出了美國在歐巴馬時期主導的跨太平洋夥伴協定(TPP)。

菲利浦說：「想要把(共和黨的)正統思維帶回來，還有很長的路要走。」