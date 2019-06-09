逃過關稅大砲難逃移民大軍 墨西哥恐付慘重代價

2019-06-09 16:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



墨西哥向川普總統的關稅威脅屈服，逃過與美國發生貿易戰，卻可能為此付出慘重代價，並立刻面對國內的批評聲浪；同時，由於川普面對連任競選的壓力，很可能再加碼打出移民牌，讓墨西哥再度面對難題。

根據與美國的臨時協議，墨西哥同意為無窮無盡地湧向美國尋求庇護的移民提供住所、教育和工作，而專家警告這種做法可能在墨西哥北部引發經濟和社會動亂。

墨西哥對躲過關稅鬆了一口氣，卻又擔心可能被迫接受數以千計移民，對墨西哥已現疲態的經濟造成更大的壓力，尤其把移民當成競選連任武器的川普可能重施故伎。

與加州接鄰的提璜納，去年就因中美洲人不斷湧至引起當地人抗議，墨西哥總統羅培茲8日還到這裡舉行群眾大會慶祝與美國達成協定。

羅培茲原來一再強調移民的人權，現在他的政府卻同意限制移民到美國的能力。更諷刺的是，他去年競選總統時，曾抨擊墨西哥政府幫美國做「齷齪事情」，逮捕和驅逐中美洲人。現在他卻把對付移民的協定視為墨西哥的一項勝利。

其他人士宣稱這是墨西哥過度屈服於美國壓力的一個例子，使墨西哥被川普逼得下跪。

事實上這項協定可能很短命。美國國務院說，如果有關措施沒有發揮預期效果，美墨雙方可能在90天內重新檢討協議。

這表示川普可能再度祭出關稅威脅。

墨西哥歷史學家克勞塞推文說：「墨西哥消除了關稅威脅，卻承擔極大的責任，而且可能是不可能做到的責任。我們最好準備抗拒下一個一定會出現的威脅。」

墨西哥邊界城市早已難以應付不斷湧向美國的大批移民，川普政府把在美墨邊界申請庇護的非法移民送回墨西哥的計畫，又送來一萬多人，促使它們一再要求聯邦提供更多協助。這些人必須在墨西哥等待美國處理他們提出的庇護申請，而這個程序可能拖上幾個月甚至幾年。

專家說，對墨西哥來說，同意接受更多移民比忍受美國的關稅好得多，因為關稅會造成慘重後果，墨西哥只是兩害相權取其輕。