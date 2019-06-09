親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「奇策盟」花蓮動員挺韓？ 柯家聲：奇策盟暫解散並未挺韓

影／休旅車國道自撞翻滾3圈半 釀1死2傷悲劇

逃過關稅大砲難逃移民大軍 墨西哥恐付慘重代價

2019-06-09 16:21世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

墨西哥川普總統的關稅威脅屈服，逃過與美國發生貿易戰，卻可能為此付出慘重代價，並立刻面對國內的批評聲浪；同時，由於川普面對連任競選的壓力，很可能再加碼打出移民牌，讓墨西哥再度面對難題。

根據與美國的臨時協議，墨西哥同意為無窮無盡地湧向美國尋求庇護的移民提供住所、教育和工作，而專家警告這種做法可能在墨西哥北部引發經濟和社會動亂。

墨西哥對躲過關稅鬆了一口氣，卻又擔心可能被迫接受數以千計移民，對墨西哥已現疲態的經濟造成更大的壓力，尤其把移民當成競選連任武器的川普可能重施故伎。

與加州接鄰的提璜納，去年就因中美洲人不斷湧至引起當地人抗議，墨西哥總統羅培茲8日還到這裡舉行群眾大會慶祝與美國達成協定。

羅培茲原來一再強調移民的人權，現在他的政府卻同意限制移民到美國的能力。更諷刺的是，他去年競選總統時，曾抨擊墨西哥政府幫美國做「齷齪事情」，逮捕和驅逐中美洲人。現在他卻把對付移民的協定視為墨西哥的一項勝利。

其他人士宣稱這是墨西哥過度屈服於美國壓力的一個例子，使墨西哥被川普逼得下跪。

事實上這項協定可能很短命。美國國務院說，如果有關措施沒有發揮預期效果，美墨雙方可能在90天內重新檢討協議。

這表示川普可能再度祭出關稅威脅。

墨西哥歷史學家克勞塞推文說：「墨西哥消除了關稅威脅，卻承擔極大的責任，而且可能是不可能做到的責任。我們最好準備抗拒下一個一定會出現的威脅。」

墨西哥邊界城市早已難以應付不斷湧向美國的大批移民，川普政府把在美墨邊界申請庇護的非法移民送回墨西哥的計畫，又送來一萬多人，促使它們一再要求聯邦提供更多協助。這些人必須在墨西哥等待美國處理他們提出的庇護申請，而這個程序可能拖上幾個月甚至幾年。

專家說，對墨西哥來說，同意接受更多移民比忍受美國的關稅好得多，因為關稅會造成慘重後果，墨西哥只是兩害相權取其輕。

墨西哥移民川普
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

川普誇耀移民協議成果 稱墨買大量農產品遭打臉

2019-06-09 14:54

雖不喜關稅當工具 但面對選戰共和黨改變立場挺川普

2019-06-09 16:33

美墨達協議川普稱勝利 波洛西諷違反美國精神

2019-06-09 16:21

美大使：以國有權兼併部分約旦河西岸

2019-06-09 14:49

傳統光環褪色！MBA寒冬來襲 美國名校也喊冷

2019-06-09 14:09

是真的！美國公立大學生近半三餐不繼

2019-06-09 14:04

川普關稅戰 美窮人最傷

2019-06-09 13:46

申請綠卡最後一道關卡 移民面談沒有標準答案

2019-06-09 13:29

美西高溫將破紀錄 東南部暴雨

2019-06-09 13:20

希拉蕊：特檢通俄查案報告兩大結論不容忽視

2019-06-09 11:47

川普墨西哥達協議 WTO前秘書長：綁架國際規範

2019-06-09 10:58

要錢還是要命？好萊塢拍片 竟要糾結江湖這一句

2019-06-09 10:00

川普推文「月球是火星一部分」 天文迷傻眼

2019-06-09 00:41

NASA推太空旅遊 30天收18.2億 明年初首發

2019-06-09 00:37

美若對墨西哥加關稅 吃的穿的用的都變貴

2019-06-08 19:32

何必兩敗俱傷？美若加墨關稅 美國人生活費將增264美元

2019-06-08 19:29

傳統MBA教育光環褪色 美國愈來愈多大學收掉停辦

2019-06-08 17:24

影／屋主疑宵小闖民宅報警 結果出乎意料

2019-06-08 16:58
看更多

熱門文章

對中國鬆口？ 川普：將與中國達成貿易協議

2019-06-08 19:23

陸反擊科技戰！建安全清單 環時總編：將限制科技輸美

2019-06-09 09:16

殺「黑色長頸鹿」不後悔！女獵人上節目笑稱：肉很美味

2019-06-09 13:32

等了137年 西班牙「聖家堂」終於拿到施工許可

2019-06-08 22:14

金正恩長兄遭暗殺 主因是他被CIA吸收當線民？

2019-06-08 21:36

英女王生日閱兵 小曾孫路易王子搶鏡

2019-06-09 09:30

中國軍艦突訪澳洲 軍人大搬奶粉面膜上艦

2019-06-08 20:12

美國反對？G20聯合聲明刪除「迫切需要」解決貿易戰

2019-06-09 13:15

遊羅馬注意！新法禁在街上吃喝 連扮羅馬格鬥士也不行

2019-06-09 11:03

印度50度高溫 熱死一群猴子

2019-06-08 19:10

亞馬遜撈過界 聯邦快遞不再幫忙空運貨物

2019-06-08 21:11

要F35戰機或俄飛彈？美國要土耳其選邊站

2019-06-09 00:20

美國女坐Uber回家突音訊全無 父親GPS尋人驚見愛女被性侵

2019-06-09 15:30

要錢還是要命？好萊塢拍片 竟要糾結江湖這一句

2019-06-09 10:00

美股雙利多 單周飆千點

2019-06-08 23:22

川普推文「月球是火星一部分」 天文迷傻眼

2019-06-09 00:41

10歲參加阿拉伯之春13歲被捕 18歲青少年面臨死刑

2019-06-09 12:12

紐時爆：北京警告科技大廠 勿配合華府制裁

2019-06-09 12:20

華為風暴 傳北京警告國際大廠勿配合美方制裁

2019-06-09 06:07

美國不友善 中國投資人對日本房產興趣大增

2019-06-08 22:56

疑歐派一旦掌權 英鎊恐重貶

2019-06-08 23:12

川普混淆國家安全經濟安全 美同時與中日墨歐爭戰

2019-06-09 11:26

不許裸露逛大街進噴泉戲水 羅馬硬起來治觀光客

2019-06-09 15:19

貿易戰升溫 越南家具商：訂單源源不絕

2019-06-09 00:09

美公布新北極戰略 劍指俄羅斯及中國

2019-06-09 08:26

陸警告微軟、三星 配合華為禁令會有嚴重後果

2019-06-09 13:08

何必兩敗俱傷？美若加墨關稅 美國人生活費將增264美元

2019-06-08 19:29

美若對墨西哥加關稅 吃的穿的用的都變貴

2019-06-08 19:32

英國首相可能接班人 環境大臣坦承曾吸食古柯鹼

2019-06-08 21:43

MBA招生冷清 名校也遭殃

2019-06-08 23:25

川普誇耀移民協議成果 稱墨買大量農產品遭打臉

2019-06-09 14:54

川普墨西哥達協議 WTO前秘書長：綁架國際規範

2019-06-09 10:58

播放違法音樂 德黑蘭547間餐廳被迫歇業！

2019-06-09 13:40

G20聯合聲明警告經濟下行風險 對貿易摩擦用詞喬不攏

2019-06-09 10:16

不甩美國施壓 巴西副總統喊「需要華為」

2019-06-09 14:17

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

多國央行轉鴿 市場不買帳

2019-06-08 23:06

美墨暫熄火、美中仍拉扯 川普視關稅為工具

2019-06-08 19:23

強生若繼任英相 暫扣分手費以爭取更好脫歐條件

2019-06-09 08:50

英國19歲少年用驗孕棒驚見兩條線 竟是罹患睪丸癌

2019-06-09 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top