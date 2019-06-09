美墨達協議川普稱勝利 波洛西諷違反美國精神

2019-06-09 16:21 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普總統7日晚間上推特發文，宣布與墨西哥達成免徵關稅的協議，其中包含了阻止經過南部邊境入境美國的中美洲移民激增的新解決方案；此結果紓解了來自共和黨國會議員、商界的擔憂，足以讓川普及其政黨宣稱取得政治上的勝利；不過，反對者則認為並未解決根本問題。

「川普再次為美國人民取得巨大勝利，」川普競選連任發言人墨濤（Tim Murtaugh）發明的聲明，就大讚川普利用關稅威脅，讓墨西哥重返談判桌，顯示川普「願意用盡各種手段以保護美國人民」。

不過，包括眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在內的民主黨人，紛紛批評川普7日的宣布；波洛西8日發表聲明指責川普，對墨西哥的關稅要脅「貶抑了美國的全球卓越領導地位」。

她表示，「威脅和暴怒無助外交談判」，「我們對政府擴大『留在墨西哥』的失敗政策，非常失望。」波洛西認為，留在墨西哥政策，違反美國法律規定的尋求庇護者權利，也未能解決中美洲移民的根本原因。

川普宣布美墨達成協議，終止了許多商業領袖警告的美墨災難性經濟後果；白宮內部曾有許多人預期川普會對墨西哥施加5％關稅，但包括副總統潘斯、國務卿龐培歐和許多商業界領袖都不支持這麼做，許多人急著說服川普向後退一步。

但一位不願透露姓名的共和黨人表示，墨西哥做出的讓步，似乎大於國會山莊內外聯手說服川普的行動，尤其是協議中有關擴大「留在墨西哥」計畫的部分。

在5日美墨雙方不具建設性的談判之後，美國官員6日與墨西哥恢復談判時驚訝得知，墨西哥同意潘斯提出的擴大計畫，迫使尋求庇護者在等待案件裁決時，返回墨西哥。

墨西哥官員也願意討論讓墨西哥成為「安全的第三國」；此舉將讓通過墨西哥尋求庇護者，更難要求受到美國庇護。

認為7日協議了無新意的人士則認為，國務院已發布聯合聲明稱墨西哥已同意「採取空前措施加強執法，以遏制非正常移民」。至於美國國土安全部一直都在努力推廣「留在墨西哥」政策，因此已有約1萬人返回墨西哥。