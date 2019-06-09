美大使：以國有權兼併部分約旦河西岸

2019-06-09 14:49 世界日報 編譯中心／綜合8日電



美國駐以色列大使佛里曼 美聯社 分享 facebook

美國駐以色列大使佛里曼表示，以色列有權利兼併至少「部分」的約旦河西岸占領區土地，這番言論可能會加深巴勒斯坦人對美國和平計畫的反對。新華社報導，巴勒斯坦多方8日發表聲明，譴責美國駐以色列大使弗里德曼聲稱以色列有權將約旦河西岸部分地區併入以色列的言論。

早在美國總統川普這項計畫公布前，巴勒斯坦人就認定計畫會嚴重偏袒以色列，因此拒絕接受。

佛里曼在美國「紐約時報」（NYT）刊登的訪談中表示，以色列在某種程度上兼併約旦河西岸（West Bank）具有正當性。

巴勒斯坦高層官員艾瑞卡（Saeb Erekat）表示，任何這類政策都無異是「美國與以色列殖民計畫共謀」。

巴勒斯坦總統顧問沙阿斯8日通過「巴勒斯坦之聲」電台發表聲明說，巴勒斯坦領導層和巴勒斯坦人民完全反對美駐以大使的言論。他說，巴以和平的基礎是結束以色列對巴勒斯坦領土的占領，其中包括東耶路撒冷。巴勒斯坦人民將堅守自己的土地，並將繼續鬥爭，挫敗「世紀協議」等有損巴勒斯坦事業的計畫。 美國駐以色列大使佛里曼表示，以色列有權利兼併至少「部分」的約旦河西岸占領區土地，這番言論可能會加深巴勒斯坦人對美國和平計畫的反對。 路透社 分享 facebook

巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長埃雷卡特當天在社交媒體上批評弗里德曼的有關表態，認為這不是通往和平的路徑，而會導致無休止的衝突。

美國總統川普上任後，開始醞釀所謂「世紀協議」設想，試圖以此推動巴以雙方實現最終和平。美總統國際談判特別代表格林布拉特近期暗示該計畫將不包括「以1967年邊界為基礎建立兩個國家」的內容。巴勒斯坦方面曾多次表示不會接受這一協議，因為它將耶路撒冷問題、巴難民問題和猶太人定居點問題排除在談判之外。