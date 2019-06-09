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是真的！美國公立大學生近半三餐不繼

2019-06-09 14:04世界日報 編譯劉煥彥／綜合8日電

美國大學生吃不起三餐絕非笑話。　 美聯社
美國大學生吃不起三餐絕非笑話。　 美聯社
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美國大學生三餐不繼絕非笑話，而是個日漸擴大的問題；最新調查顯示，全美公立大學及社區學院的大學生中，將近半數吃不起一天三餐，原因之一是學費負擔太重，迫使部分大學生節衣縮食。

紐約時報」報導，費城天普大學(Temple University)學校與社區希望中心發表的一項調查顯示，在全美100多家大學院校的受訪學生中，45%表示在過去30天內曾經三餐不繼。

以紐約市為例，在紐約市立大學(CUNY)系統的學生中，回答有此現象的更高到48%。

根據該調查，紐約市李曼學院(Lehman College)一位大學四年級生，每天只能夢想有早餐吃；長島石溪大學(Stony Brook University)一位衛生科學學生則會來個「貧窮小睡」，也就是無視飢餓的煎熬，跑去找地方打盹。

李曼學院大四生卡珊卓．蒙地(Kassandra Montes)表示，為了能夠順利畢業，今年她意外得申請一筆5000元貸款；通常在上課期間，她住在哈林區的遊民收容所，學業之餘還得兼差兩份工作，每星期用來吃東西的預算僅15元。

她在學校福利社買大部分的日用品，而且常常不吃早餐，以確保四歲兒子能正常吃東西；蒙地說：「我覺得自己想要成長的時候，卻在慢慢往下沉。」

由於全美大學生三餐不繼的狀況日漸擴大，原本在高等教育圈的食物儲藏運動最近擴大了範圍，不僅將餐廳或外燴場合沒吃完的食物重新打包分裝，也開放大學生領取糧食券及其他福利。

更重要的是，有識之士設法改變聯邦政府及州政府的教育預算，把支付範圍從大學生的學費擴大至其他生活費。

天普大學希望中心創辦人莎拉‧戈瑞奇-拉布(Sara Goldrick-Rab)說：「飢餓運動原本是鎖定在食物銀行，現在則變成預防學生挨餓。」

飢餓行動的主要對象是社區學院及州立大學，因為就讀這些學校的低收入學生較多。

紐約市立大學公共衛生研究院榮譽教授富登柏格(Nicholas Freudenberg)指出，長期挨餓容易使學生輟學去工作，阻礙了學業發展；戈瑞奇-拉布則提到，挨餓可能使更多學生申請貸款，好支應各類生活支出。

大學生紐約時報
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