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傳統光環褪色！MBA寒冬來襲 美國名校也喊冷

2019-06-09 14:09世界日報 編譯劉煥彥／綜合8日電

哈佛大學美麗的校景。記者王慧瑛／攝影
哈佛大學美麗的校景。記者王慧瑛／攝影
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去年以來美國就業市場表現強勁，對企業與上班族應該都是好事，但在這波榮景下出現了意料之外的受害者，就是各家大學的傳統企業管理碩士(MBA)課程；這些學校如今把更多資源投入線上MBA課程或其他修習時程更短、專業程度更高的碩士課程。

華爾街日報報導，由於就業市場需人孔急，加上千禧世代還在償還學生貸款，年輕上班族願意花兩年時間回學校深造的興趣缺缺，使得2018年各大學MBA的課程的招生人數全面下降，連哈佛、史丹福等名校也不例外。

這迫使愈來愈多大學不再提供完整的兩年制MBA課程，把資源轉做修習時程更短、專業程度更高的碩士課程或線上MBA學位。

報導指出，以愛阿華大學的42位MBA畢業生為例，今年5月畢業後，該校商學院的MBA課程也畫下句點；象徵該校有160年歷史的Tippie商學院走入歷史。

香檳伊利諾大學與佛羅里達州史丹森大學(Stetson University)也在5月宣布，今年起停止招收兩年制的MBA學生。

大學商學院促進協會(AACSB)最新統計，經過認證的全美傳統兩年制MBA學位課程數量，在2014年至2018年間少了9%至1189個，也就是少了119個。

各大學如今不再提供全職MBA課程，而是把資源轉而修習時間較短、較有彈性的課程；像是資料分析這類專業程度更高的碩士課程數量，在同期間躍增16%至981個，線上MBA的數量也倍增至390個。

最近通報終止其傳統MBA課程的學校，就包括了北卡羅來納州威克森林大學(Wake Forest University)，以及維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)。

伊利諾大學商學院院長布朗(Jeffrey Brown)說：「如果有辦法把全國每個(商學院)院長找來測謊，可能在排名前20大的學校之外，每位院長都會承認自家MBA課程正設法維持入學人數，而且在虧錢。」

26歲的曼特納(Jade Manternach)是今年畢業的愛阿華大學末代MBA學生，她表示可以理解學校面臨的財務壓力，但總覺得對她這種想轉換職涯的學生來說，線上傳授的MBA課程無法提供傳統課堂教學的同樣好處。

她說：「MBA的真正價值不在於你學到什麼，而在於你遇到誰、學習經驗中如何被別人挑戰，以及如此經驗帶來的信心，讓你得以面對未來的挑戰。」

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