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申請綠卡最後一道關卡 移民面談沒有標準答案

2019-06-09 13:29世界日報 記者高梓原／洛杉磯報導

移民面談對追求美國夢的申請者可謂是「臨門一腳」。美聯社
移民面談對追求美國夢的申請者可謂是「臨門一腳」。美聯社
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移民面談對追求美國夢的申請者可謂是「臨門一腳」，可近年來，隨移民政策愈發嚴苛，不僅移民面談類型增加，更有民眾反映面試官問題愈發刁鑽，其中不乏讓面試者脊背一涼的「釣魚」、「挖坑」題，即便是看過網路上無數「前人」總結的經驗教訓，但個案可以融會貫通的標準答案卻沒有一個，不少民眾感歎，「面試只能盡人事，聽天命」。

數月前先後完成結婚面試的閨蜜張小姐和蘇小姐，雖然結果都是歡天喜地順利拿到綠卡，但面試過程卻經歷兩種境遇。一人把「感情也沒有那麼穩定」、「再不結婚就會回國」等大實話，平鋪直敘給移民官，沒想到十分鐘不到便喜獲通過。另一人卻一開始就與老公被分開面談，且提問事無巨細。

張小姐表示，和華裔美籍老公結婚一年，去年底完成面試。和老公面試當天，移民官幾乎把兩人生活習慣問了個底朝天。當天，「一上來看到面試的中年男性移民官板著臉，就知道今天可能不會太好過」。果然，兩人才剛舉手宣誓所說句句屬實後，老公便被叫到另一個小屋「審問」，前後大約有20分鐘時間，期間只回來拿了一趟材料。

張小姐透露，後來通過先生複述才知道，移民官問題事無巨細。先是例行問了先生的工作狀態、家庭背景、住址、誰先追求誰等，隨後開始針對性的盤問。因為先生父母和親屬大多住在舊金山，所以拋出了「兩人一起見過幾回雙方父母？」、「在父母家是否同睡一張床？」、「為什麼只見過兩面就同意結婚？」、「女方父母是否來過美國？」似在探視兩人結婚真實性，就在疲於應對的老公答完後，緊接著又是新一輪更加詳細的提問。

移民官隨後問了一連串居家細節，甚至涉及個人隱私，包括「兩個人收入都不錯為何還要跟室友一起租住？」，「平時兩人同床誰睡在哪一邊？」，「浴室大約有多大，平時兩個人起床誰先誰後」等。問題中有一些甚至讓先生感覺尷尬，也有一些太過詳盡，只能努力回憶作答，但也有好幾題不得不真實回答「想不起來」、「不太清楚」。

可移民官未罷休，繼續詢問生活細節，甚至細到提問衛生紙等居家用品是什麼品牌，誰負責購買等。張小姐說，當時先生都回想到幾乎要崩潰，之後移民官詢問她約十分鐘，問題也是相當刁鑽，兩人出來後原以為過不了關，沒想到三天後便收到批准通知。

同樣是結婚面試，同樣是去年底面試的蘇小姐，則認為通過的太順利，甚至有點匪夷所思。蘇小姐說，去年9月因為OPT到期本準備回國發展，之前也已找好了在上海的工作，可是在美國談了八個多月的男友突然求婚，讓兩人抱著試一試態度提出結婚綠卡申請。當天面試時和老公心態放的很輕鬆，心裡只是想如果通過就留下，再不然就回中國工作。

她透露，和老公一起接受移民官面談時，對方先問了一些二人背景資料，隨後詢問先生為什麼想要結婚，老公直言「如果她再不答應我，我就見不到她，她可能就回中國去了」，隨後移民官又問她，「那現在兩人感情如何」？她直言，「兩人雖然相愛，但平時也會鬥嘴、賭氣，所以也不算一帆風順」。沒想到簽證官只是笑而不語，隨後又問了一兩個無關緊要的出國紀錄問題，面試前後不到十分鐘，接著移民官表示：很感謝你們非常誠實回答問題，我會建議通過你們的案子，希望好運。沒想到兩天後就收到順利通過的通知。

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